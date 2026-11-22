天團「BTS」在11月21日結束世界巡迴演唱會高雄站第二場後，成員V、Jimin、Jin、J-hope、柾國等人，共同開啟Weverse直播，一邊跟粉絲互動，同時品嚐高雄在地美食。包括「方師傅點心坊奶酥麵包」、「瑞穗鮮奶」均入鏡，另外還有高雄名店「幕府壽司」也獲得團員青睞。幕府壽司也特別公佈BTS菜單，讓粉絲可以品嚐跟偶像一樣的滋味。

BTS在高雄期間品嚐多樣化的在地美食，凡是他們品嚐過的餐點或店家，也立刻成為粉絲們的搶購名單。在11月21日晚間的直播中，5名成員在鏡頭前品嚐的「幕府壽司」，在高雄設有美明店、英雄店、五福店、文山店等分店，提供多種握壽司、炙壽司、軍艦壽司，價格平實，乃是許多高雄人的口袋名單。伴隨著BTS人氣加持，也吸引大批粉絲詢問。

對於ARMY們的熱情詢問，業者也發布公告，表示BTS點餐內容包括「鮪魚（握壽司）」、「熟蝦（握壽司）」、「炙牛肉」、「炙干貝」、「比目魚側緣（炙燒）」及「牡丹蝦（含蝦頭味噌湯）」等6款品項。同時幕府壽司也表示，「牡丹蝦是限量食材啦，幕府這邊會努力準備讓大家都吃到的！如果售完還見諒」