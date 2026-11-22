台北晶華酒店將於24日舉行2026耶誕樹點燈儀式，今年特別攜手國際精品品牌Louis Vuitton（路易威登），於一樓azie中庭打造耶誕節慶場景，並將點亮全台五星級飯店室內最高的耶誕樹，為歲末節慶揭開序幕。

今年點燈儀式將由晶華國際酒（2707）店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，以及Louis Vuitton代表共同主持，並邀請台北歐洲學校合唱團的小朋友，以純淨童聲帶來耶誕祝福，在溫馨歌聲中點亮耶誕樹，營造充滿節慶氣氛的城市景觀。

晶華表示，耶誕節是飯店年度重要節慶活動之一，每年透過不同品牌合作與創意元素，打造具有話題性的耶誕裝置，吸引旅客及民眾前來感受節慶氛圍。

今年結合Louis Vuitton的品牌特色，將精品時尚元素融入耶誕布置，為傳統耶誕樹增添不同亮點，也藉由跨界合作提升節慶活動的吸引力。

晶華今年營運表現出色，2026 年前三季合併營收為53.02億元，年增率5.94%，稅後純益14.14億元，年增率 39.95%，每股純益（EPS）達 11.10 元，賺逾一個股本。

隨著第4季進入歲末旅遊及餐飲旺季，晶華旗下各酒店也陸續推出耶誕節、感恩節及跨年相關活動，搶攻節慶聚餐、住宿與企業尾牙商機。