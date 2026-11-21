從銀幕角色到金馬紅毯，服裝不只是造型的一環，也承載角色與作品的故事。LG電子今年攜手金馬獎，長期專注於「衣物狀態管理」的LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代獲選為第63屆得獎者專屬禮品之一，內容包含LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代1台、限定典藏旅行箱1個、限定衣架1只與香氛紙2盒，以衣物護理科技陪伴電影工作者迎接每一次重要登場。LG官方線上商城即日起至11月30日推出金馬限定現折3,000元購機活動，再抽金馬限定限量典藏組。

從銀幕中的角色塑造，到金馬紅毯上的精采亮相，服裝造型不只是外在搭配，也影響人物形象與整體呈現。而真正的準備，往往早在登場之前就已經開始，那些鏡頭看不見的整燙、除皺與細節確認，都是讓衣物呈現理想狀態的重要基礎。

長期參與三金典禮與藝人造型工作的造型師Edie Lai分享，服裝是否有妥善整燙、不該出現的摺痕是否有被處理，以及西裝褲線條是否筆挺，都會影響視覺效果；Charlie Tsai則將「衣物狀態管理」視為造型工作的第一步，即使只是細微皺褶、線頭，甚至只是鈕扣與拉鍊等細節沒處理好，都可能讓完整的造型留下遺憾。這些登場前的基本功，也是造型工作中相當耗時的一環，不同衣料所需的護理溫度與技巧各有不同，而已經穿過卻不適合頻繁清洗的服裝，除味與整理更需要投入不少時間與心力。

回應造型工作與日常中對衣物狀態的講究，LG Styler®蒸氣電子衣櫥第二代整合除臭、除皺、除菌、除濕與除塵五大功能，以「一機五除」涵蓋穿著前的整理到穿著後的日常照護，讓繁瑣的衣物管理變得更簡單。

LG延續與金馬63的合作，即日起至11月30日於LG官方線上商城購買指定機型並輸入專屬折扣碼「金馬63」即可現折3,000元；活動期間使用折扣碼完成購買，更有機會抽中限量5組的金馬限定典藏組，活動詳情以官網公告為主。

此外，LG將於12月推出全新Styler®蒸氣電子衣櫥輕旗艦系列，從既有五件組進一步新增更精巧的三件組選擇，回應小宅化趨勢與不同居家空間的配置需求。全新輕旗艦系列將推出R523MK奢華鏡面與R523WK亞麻白兩款設計，建議售價分別為42,900元與39,900元。

LG Styler三件組輕旗艦系列將於12月上市。圖／LG提供

即日起至11月30日於LG官方線上商城使用專屬折扣碼購買LG Styler蒸氣電子衣櫥第二代，有機會抽中限量金馬限定典藏組。圖／LG提供

造型師Edie Lai分享，服裝是否有被妥善照護會直接影響視覺效果。圖／LG提供