勞力士聯手老字號正泰鐘錶 全新高雄漢神百貨專賣店正式開幕
勞力士與正泰鐘錶合作，今日甫於高雄漢神百貨本館開設全新勞力士專賣店。開幕活動上包含勞力士⼤中華區⾏政總裁馬思明、勞⼒士台灣總經理林⼈和、正泰鐘錶總經理楊武松，正泰鐘錶經理楊智翔、漢神百貨總經理南野雄介，以及漢神百貨店長蔡秀惠皆出席剪綵。
勞力士台灣總經理林人和在活動上指出，勞力士與正泰鐘錶已有超過30年合作的好默契，也謝謝漢神百貨提供相當好的空間。新的店面設計是由正泰鐘錶與勞力士團隊合作，加入天然石材、黃銅金屬細節，打造出開放式的賞表空間；同時所有的傢俱、擺設、照明都是雙方精心討論，也希望在南台灣的高雄前金區，給手表愛好者一個賞玩的絕佳空間。
正泰鐘錶經理楊智翔則表示，從最早五福三路到今日正式進駐漢神百貨，會提供更優質的服務給顧客，同時很榮幸以高雄專賣店這個雅緻空間招待貴客，希望每個人都能沈浸在勞力士的世界。
勞力士長年扎根高雄，不僅年初宣布與衛武營國家藝術文化中心正式展開合作，今日（11月21日）並贊助鋼琴家、勞力士代言人王羽佳於衛武營國家藝術文化中心音樂廳與「馬勒室內樂團」的共同表演，同時宣布中心內三處勞力士時鐘的正式啟用。演奏會吸引大量藝文愛好者，演出後王羽佳更三度出場致謝、亦可視為勞力士對藝文推廣的熱情與不遺餘力。
全新勞力士高雄漢神百貨專賣店佔地約30多坪，店內設置了高椅吧檯交流區、後方包廂與VIP獨立空間等多重座位區，打破傳統零售空間的拘謹印象，讓顧客能自由瀏覽並隨時與服務人員互動。空間內的中島桌邊融入了勞力士經典的三角坑紋，牆面則以沉穩綠色石材點綴，搭配貼近的天花板高度，營造出無壓力、具隱私感的感受。後方區域則透過靈活拉門可選擇拓展空間的開闊感或保有隱私，不僅設有試戴區、全身鏡、藏書展示區與每月主題表款推薦，更提供表節調整與專屬慶生等私密款待。
店內展示了豐富的系列現行基本款，包含備受矚目的Sky-Dweller綠面，外櫥窗高單價的Day-Date 40黃金鑲梯鑽版本。專賣店強調實際上手體驗，即便顧客心儀的特定款暫無現貨，現場也能提供相近設計體驗，讓藏家親身感受時間與珍貴的份量、尺寸與貼合度。專賣店先前自2026年9月1日開始試營運，並已於10月中旬完善預約制度。
正泰鐘錶從街邊店轉型進駐高雄百貨後，透過停車便利與集客優勢，新客比例大幅躍升至六至七成。為兼顧效率與南台灣獨有的人情味，門市全面升級服務SOP，導入二對一協作，尖峰時段亦貼心引導顧客先行參觀並預約時段，打造溫暖的購表體驗。目前勞力士高雄漢神專賣維持5至6位專員提供一對一服務、可同時接待3至4組貴賓，每日平均15至20組的來客量，建議提前預約。勞力士高雄漢神專賣店地址為高雄市前金區成功一路266-1號2樓，亦可電洽：07-215-0368、預約鑑賞。
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