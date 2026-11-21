勞力士與正泰鐘錶合作，今日甫於高雄漢神百貨本館開設全新勞力士專賣店。開幕活動上包含勞力士⼤中華區⾏政總裁馬思明、勞⼒士台灣總經理林⼈和、正泰鐘錶總經理楊武松，正泰鐘錶經理楊智翔、漢神百貨總經理南野雄介，以及漢神百貨店長蔡秀惠皆出席剪綵。

勞力士台灣總經理林人和在活動上指出，勞力士與正泰鐘錶已有超過30年合作的好默契，也謝謝漢神百貨提供相當好的空間。新的店面設計是由正泰鐘錶與勞力士團隊合作，加入天然石材、黃銅金屬細節，打造出開放式的賞表空間；同時所有的傢俱、擺設、照明都是雙方精心討論，也希望在南台灣的高雄前金區，給手表愛好者一個賞玩的絕佳空間。

正泰鐘錶經理楊智翔則表示，從最早五福三路到今日正式進駐漢神百貨，會提供更優質的服務給顧客，同時很榮幸以高雄專賣店這個雅緻空間招待貴客，希望每個人都能沈浸在勞力士的世界。

勞力士長年扎根高雄，不僅年初宣布與衛武營國家藝術文化中心正式展開合作，今日（11月21日）並贊助鋼琴家、勞力士代言人王羽佳於衛武營國家藝術文化中心音樂廳與「馬勒室內樂團」的共同表演，同時宣布中心內三處勞力士時鐘的正式啟用。演奏會吸引大量藝文愛好者，演出後王羽佳更三度出場致謝、亦可視為勞力士對藝文推廣的熱情與不遺餘力。

全新勞力士高雄漢神百貨專賣店佔地約30多坪，店內設置了高椅吧檯交流區、後方包廂與VIP獨立空間等多重座位區，打破傳統零售空間的拘謹印象，讓顧客能自由瀏覽並隨時與服務人員互動。空間內的中島桌邊融入了勞力士經典的三角坑紋，牆面則以沉穩綠色石材點綴，搭配貼近的天花板高度，營造出無壓力、具隱私感的感受。後方區域則透過靈活拉門可選擇拓展空間的開闊感或保有隱私，不僅設有試戴區、全身鏡、藏書展示區與每月主題表款推薦，更提供表節調整與專屬慶生等私密款待。

店內展示了豐富的系列現行基本款，包含備受矚目的Sky-Dweller綠面，外櫥窗高單價的Day-Date 40黃金鑲梯鑽版本。專賣店強調實際上手體驗，即便顧客心儀的特定款暫無現貨，現場也能提供相近設計體驗，讓藏家親身感受時間與珍貴的份量、尺寸與貼合度。專賣店先前自2026年9月1日開始試營運，並已於10月中旬完善預約制度。

正泰鐘錶從街邊店轉型進駐高雄百貨後，透過停車便利與集客優勢，新客比例大幅躍升至六至七成。為兼顧效率與南台灣獨有的人情味，門市全面升級服務SOP，導入二對一協作，尖峰時段亦貼心引導顧客先行參觀並預約時段，打造溫暖的購表體驗。目前勞力士高雄漢神專賣維持5至6位專員提供一對一服務、可同時接待3至4組貴賓，每日平均15至20組的來客量，建議提前預約。勞力士高雄漢神專賣店地址為高雄市前金區成功一路266-1號2樓，亦可電洽：07-215-0368、預約鑑賞。

勞力士Day-Date 40腕表，40毫米、3255型機芯、黃金、鑲嵌鑽石、頂級天文台認證、型號為228398TBR，396萬元。圖／勞力士提供

佔地約30多坪的勞力士高雄漢神百貨專賣店，共分為多個區域，兼具鑑賞、隱私、交流功能。圖／勞力士提供

勞力士高雄漢神百貨專賣店目前全店最高單價的Day Date 40黃金款鑲嵌梯鑽款。記者釋俊哲／攝影

勞力士原本就與世界多個知名藝文場域如奧地利維也納愛樂樂團合作，今年年初並成為衛武營國家藝術文化中心專屬鐘表合作夥伴。圖／勞力士提供

鋼琴家暨勞力士代言人王羽佳今日於衛武營與「馬勒室內樂團」一同演出，博得滿堂彩。圖／勞力士提供

勞力士今日為位於前金區的高雄漢神百貨專賣店正式開幕。記者釋俊哲／攝影

專門店入口處的環形接待空間、綠色波紋主題牆、美洲胡桃木質展櫃的切面，在細節處散發出勞力士的經典DNA。圖／勞力士提供

勞力士今日正式宣佈衛武營國家藝術文化中心內的三座勞力士時鐘啟用，並由（由右至左）衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威、勞力士大中華區行政總裁馬思明、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬，以及勞力士台灣總經理林人和一同出席。圖／勞力士提供

以洞石為材質的立體凹凸牆面，也令人聯想到勞力士的三角坑紋。圖／勞力士提供