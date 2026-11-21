芋頭控期待已久的經典老滋味回來了！陪伴台北人32年的糕餅老店「月十二曲」，歷經原經營者退休、品牌交棒及店鋪整修後，近日正式重新開幕。品牌招牌、製作技術均由新團隊承接，原有糕餅師傅仍持續留任，讓經典風味得以延續。多年來，「月十二曲」憑藉招牌糕餅累積不少口碑，也是港澳旅客來台選購伴手禮的熱門選擇，更曾被提及是周美青與周星馳喜愛的糕餅店。

「月十二曲」的品牌理念，融入中國傳統五音「宮、商、角、徵、羽」，分別對應大地包容、春日萌芽、夏日繁盛、秋日沉靜與冬日凜冽，將土地、四季與飲食文化轉化為糕點創作靈感。品牌認為，糕餅不只是食材與技術的組合，更是時間、手藝與風土的累積。此次重新出發，除了更新店鋪空間、包裝與產品視覺，也希望讓傳統台式糕餅，以更貼近當代消費者的方式重新被認識。

其中最具代表性的招牌「養汁芋頭酥」，以飽滿芋泥餡、細緻綿密的質地與自然芋香擄獲芋頭控。不同於一般追求濃甜的芋頭糕點，「月十二曲」更講究餡料本身的風味，關鍵在於獨門「養汁」工法——糕點製作完成後，經過適當時間靜置，讓芋餡水分逐漸滲入酥皮，使外皮與內餡自然融合，呈現細、綿、香並帶有微Q感的口感，也因此獲得美食部落客以「芋頭酥天花板」形容。

除了芋頭酥，「核桃鳳凰酥」也是值得一試的隱藏版人氣品項。以鳳梨果餡、鹹蛋黃與核桃交織出酸甜、鹹香及堅果氣息，入口先感受酥皮奶香，再由果餡的微酸、蛋黃鹹香與核桃香氣層層堆疊。鳳梨酥則著重果餡的濕潤度與酸甜平衡，以酥鬆餅皮襯托天然果香，避免傳統糕餅容易出現的甜膩感。

從養汁芋頭酥到核桃鳳凰酥、鳳梨酥，「月十二曲」延續的不是一成不變的老味道，而是對食材、火候與製作時間的堅持。品牌此次重新開幕，也希望讓過去跟著父母買糕餅的孩子，長大後仍能找回熟悉滋味，同時吸引新一代消費者，從一顆芋頭酥開始，重新認識台灣傳統糕餅的魅力。

◎月十二曲烘焙 ．地址：台北市松山區八德路三段74巷6號（中崙市場對面） ．電話：02-2579-2057

酸甜平衡的鳳梨酥。圖／月十二曲提供