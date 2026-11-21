BTS防彈少年團成員這次現身高雄，不只為粉絲帶來滿滿驚喜，也意外公開一份港都美食與景點清單！成員親自走訪高雄多家在地人氣店家與觀光景點，並透過Instagram分享旅途中的點滴，從六合夜市、老江紅茶牛奶、金軒鴨肉專賣店，到駁二藝術特區、旗津海灘及高雄市立美術館，吃過的美食、走過的街景全成為粉絲關注焦點。這次整理11個BTS成員親自造訪的高雄足跡，從餐桌到城市風景，帶粉絲循著偶像的IG照片，展開一趟港都同款朝聖之旅。

BTS高雄美食朝聖：六合夜市、金軒鴨肉專賣店、正義蚵仔麵線

想重溫BTS成員在高雄的美食行程，六合夜市絕對是值得收藏的一站。夜市裡匯集各式台灣經典小吃，成員造訪時所品嘗的大腸包小腸，更成為粉絲們跟著朝聖的首選體驗。

另一個美食焦點，則是自強夜市的金軒鴨肉專賣店。店內提供肉臊飯、鴨肉飯、鴨肉米粉湯等經典品項，還能搭配滷蛋、油豆腐，呈現台灣小吃簡單卻令人回味的滋味。同一區域也有三鮮蒸餃，以三鮮口味蒸餃吸引喜愛中式點心的饕客，粉絲不妨安排一起品嘗。

想深入感受高雄在地飲食文化，苓雅菜市場也是這趟朝聖路線的一站。成員Jin造訪的正義蚵仔麵線，推薦全腸麵線，另外還有小籠包、酸辣湯及大腸頭等選擇。相較於觀光夜市的熱鬧氛圍，傳統市場更能呈現高雄日常生活的飲食樣貌，也讓粉絲有機會循著偶像足跡，認識不同面向的港都。

從紅茶牛奶到中式點心：老江紅茶牛奶、厚德福、碗容奶奶家、銘邦港園牛肉麵

在BTS成員分享的高雄美食足跡中，柾國、Jimin、j-hope一同造訪的老江紅茶牛奶也是粉絲必須收藏的口袋名單。位於高雄市新興區南台路51號的老江紅茶牛奶，是當地具有代表性的飲品店，招牌紅茶牛奶以外，還有起司蛋餅、火腿蛋餅、鮪魚蛋餅及火腿蛋吐司等早餐選擇。想跟著成員體驗高雄日常早餐，不妨從一杯紅茶牛奶開始，感受在地人熟悉的早餐滋味。

喜歡中式麵食與點心的粉絲，則不能錯過厚德福。店內餐點選擇豐富，從豬肉餡餅、牛肉捲餅、鮮肉湯包、蟹黃湯包，到相思飛餅、巧克力飛餅等特色品項，都能滿足不同口味。想吃得更豐盛，還有炸排骨、紅油抄手、紅油皮蛋拌麵、炸醬麵及原汁牛肉湯，適合與同行親友一起分享，重現成員在高雄品嘗中式料理的美食體驗。

另外，碗容奶奶家也是這次BTS成員親自造訪的店家之一，成為粉絲規劃高雄朝聖行程時值得記下的名字。對於想完整蒐集偶像足跡的粉絲而言，不妨將這些店家串聯安排，讓每一站都成為旅程中的同款回憶。

至於喜愛台灣牛肉麵的粉絲，隊長RM（金南俊）低調現身的銘邦港園牛肉麵，同樣是這次值得朝聖的美食據點。從傳統小吃、早餐飲品到經典麵食，BTS成員這趟高雄美食之旅橫跨不同料理類型，也讓粉絲看見偶像私下探索在地飲食文化的一面。

BTS高雄景點朝聖：駁二木育森林、駁二大義倉庫群、旗津海灘、高雄市立美術館

除了美食，BTS成員這次造訪的高雄景點也值得粉絲逐一收藏。位於駁二藝術特區周邊的駁二木育森林，以木作與互動體驗為特色，提供不同於一般觀光景點的遊逛樂趣。喜歡特色空間與創意體驗的粉絲，可以循著成員足跡走訪，感受高雄文創景點的多元魅力。

同樣位於駁二藝術特區的駁二大義倉庫群，則是高雄港區相當具代表性的文創聚落。由舊倉庫轉化而成的空間，結合藝術展覽、設計選物及特色店家，保留港區歷史氛圍，也展現高雄近年城市文化轉型的成果。粉絲除了可以重走成員造訪的路線，也能在倉庫群間拍照、逛店，感受充滿藝術氣息的港灣風景。

想換個步調親近海洋，旗津海灘則是這趟高雄朝聖之旅不可錯過的戶外景點。從市區搭乘渡輪前往旗津，沿途可以欣賞高雄港灣風景，抵達後再漫步海灘、感受海風，體驗與市區截然不同的悠閒氛圍。對粉絲來說，能夠走過偶像曾經停留的地方，也讓這趟旅行多了一層特別的紀念意義。

最後，高雄市立美術館則為這趟旅程增添藝術與人文氣息。美術館除了有不同主題的藝術展覽，周邊也有綠地與休憩空間，適合安排一段悠閒的散步時光。相較於熱鬧的夜市與觀光聚落，這裡多了一份靜謐，也讓粉絲有機會從不同角度認識高雄。

從夜市小吃、在地早餐、中式點心到港灣藝術聚落與海岸風景，BTS成員11月20日親自走訪的11個高雄美食與景點，透過Instagram分享後，也成為粉絲規劃旅程的最新朝聖地圖。與其只是收藏偶像的照片，不如親自走一趟，吃同款美食、看同樣風景，將BTS在高雄留下的足跡，變成屬於自己的旅行回憶。

BTS團員造訪高雄「老江紅茶牛奶」。圖／Threads網友0512_angel授權提供

BTS團員來到駁二大義倉庫群。圖／摘自IG（@uarmyhope）