台南市政府21日於板橋大遠百B1綠洲區舉辦「果品甜・啡嚐香－台南咖啡及農產展」記者會，集結台南在地優質農產、農漁加工及特色品牌共同展售，帶來東山咖啡、白河南寮椪柑、後壁洋香瓜、後壁珍珠芭樂及多項特色伴手禮，讓北部民眾不用遠行，也能品嚐來自台南土地孕育的好滋味。市長黃偉哲邀請民眾把握展售期間，選購優質台南農特產品，支持在地農業發展。

黃偉哲表示，台南是農業大市，擁有豐富多元的農業環境，一年四季皆有代表性農產品，從春季鳳梨，夏季芒果，秋季文旦、洋香瓜，到冬季柑橘、蜜棗等，各具地方特色。此外，台南農業不僅有新鮮水果，也逐步發展多元特色產業，東山咖啡近年透過品質管理、咖啡評鑑及精品化發展，建立台南咖啡品牌形象；同時，農產加工品、特色伴手禮及地方創意商品也展現農業加值成果。本次結合咖啡、鮮果及加工產品共同展售，希望讓消費者看見台南從產地、生產到品牌經營的完整農業樣貌。

農業局長馮祥勇表示，本次「果品甜・啡嚐香－台南咖啡及農產展」邀集合口味、新南養蜂場、國基漁場、蜜芝館勝利養蜂、里夫／手指泡芙、玉井之門、新化果菜市場、府城神氣選品（台南市政府文化局）、春歸梅嶺及東山咖啡等品牌共同參與，展售品項涵蓋肉品加工、蜂蜜、水產品、甜點、果乾、梅製品、文化創意商品、精品咖啡及當季鮮果等，呈現台南農業及特色產業的多元魅力。

農業局指出，台南農產品品質優良，許多業者亦透過評鑑、產銷履歷、溯源制度及品質管理等方式，提升產品競爭力，讓消費者能安心選購。本次活動透過遠東百貨通路平台，將台南優質農特產品推廣至北部市場，拉近產地與消費者距離，協助在地農民及業者拓展銷售機會。

「果品甜・啡嚐香－台南咖啡及農產展」活動自11月20日至22日於板橋大遠百B1綠洲區舉行，現場除有台南特色農產展售外，也安排品牌介紹及商品推廣活動，歡迎民眾前往選購，體驗台南農業的豐富風味