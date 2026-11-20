瑞士製表品牌天梭（TISSOT）與亞洲形象大使李棟旭合作邁入第四年，本月初11月6日在李棟旭生日當天推出，並在首爾IFC Mall打造了快產店、將瑞士山脈風情在南韓首爾快閃再現。

發表當日天梭TISSOT在IFC Mall中特別設計了「時光列車」快閃店，規劃拍貼機與時間挑戰活動吸引數千名粉絲到場。晚間慶祝晚宴邀集金高恩與Prilly Latuconsina等嘉賓出席，品牌並準備雙層蛋糕為李棟旭慶生。

李棟旭也表示他全程參與並挑選表款與細節設計，在「PRX系列李棟旭聯名腕表套組」中融入蜜桃與粉色元素，TISSOT全球總裁Sylvain Dolla指出，35mm尺寸與石英機芯針對女性及年輕客群，品牌每年聯名占比控制在5%以內，聚焦18至44歲族群與亞洲零售及流行文化。天梭亦擔任NBA、MotoGP與環法自行車賽官方指定計時。

型號T1372101101100的限量聯名表款採用了35mm的精鋼表殼，防水性能可達100公尺，並搭載瑞士石英機芯與低電量顯示功能，3點鐘方向設日期窗。純白漆面表盤的秒針尾端設「旭棟兒WOOKDONG」小白獅造型，底蓋鐫刻其背影，靈感源於李棟旭姓名倒拼與《鬼怪》陰間使者角色同音梗。

指針與時標覆蓋Super-LumiNova粉紅夜光塗層，日光下僅3、6、9、12點時標呈粉紅色，暗處則全部時標亮起。套組除一體式精鋼鍊帶外，另附粉紅縫線白色橡膠表帶與快拆設計，台灣訂價13,600元，並已在TISSOT直營專賣店與官網、同步開賣。

TISSOT x 李棟旭的聯名限量表款底蓋刻有小白獅背影，並具備快拆式表帶設計。圖／TISSOT提供

天梭TISSOT在IFC Mall中特別設計了「時光列車」快閃店、重現瑞士風情。圖／TISSOT提供

TISSOT首爾IFC Mall快閃店，使用了鮮明紅色、展現品牌的年輕活力。圖／TISSOT提供