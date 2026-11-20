新光三越在取得台北車站商場經營權後迎來首個聖誕節，首度與台鐵及台新新光金控（2887）共同聯手，在台北車站一樓多功能展演區打造全室內最大、占地200坪的耶誕森林，並於19日盛大舉辦「耶誕星願奇蹟之森」點燈儀式。台新新光金控總經理林維俊受邀出席，與民眾共同見證點亮耶誕森林的璀璨時刻。

林維俊表示，台新新光金控持續透過多元方式參與城市節慶活動，迎接今年聖誕節，特別參與台北車站的聖誕布置，以充滿童話氛圍的創意打造《星願升空號》白金熱氣球，這也是今年台北車站聖誕裝飾的三大夢幻標的之一。希望民眾走進這座耶誕森林，感受別出心裁的裝飾設計，為今年的聖誕佳節留下美好的回憶。

今年台北車站「耶誕星願奇蹟之森」裝飾期間自11月20日起至明年1月2日止，現場結合超過百棵耶誕樹與萬顆流星瀑布燈海，將一樓多功能展演區打造成充滿北歐雪國氛圍的「星願傳送站」；其中，由台新新光金控打造的《星願升空號》以白金相間的夢幻熱氣球為主體，搭配雪白禮物盒及歐式郵筒造景，營造出純真的童話場景，夢幻氛圍顯得格外的吸睛。

隨著聖誕佳節將至，2026台新新光金控聖誕祭也將於12月4日盛大登場。台新新光金控攜手旗下台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信等子公司，今年擴大節慶布置至雙北共八處據點：除台北車站一樓多功能展演區外，包括台新新光金控大樓、新光人壽保險摩天大樓、新光曼哈頓世貿大樓、台新銀行內湖大樓、南港轉運站一樓大廳、新光三越A8南大門香堤廣場及位於新北耶誕城的新光人壽新板金融大樓等，都有精心設計的聖誕布置安排，讓民眾感受節慶的溫馨與台新新光金控傳達的祝福。