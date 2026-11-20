「黑白大廚」孫鍾元為了替一場與善財法師的四手餐會預作準備，日前特別率領Eatanic Garden團隊，離開熟悉的廚房，與韓國餐飲企劃人暨料理作家鄭麗娜（Lena Jung），一同來到位於楊平的法師住處拜訪，透過一場傳統飲食文化的交流，重新認識韓國食材、發酵技藝與寺院料理背後的飲食哲學。

鄭麗娜分享，十年前曾在比丘尼會館，跟隨善財法師學習寺剎料理約一年，這次為了活動再次拜訪，格外感慨。善財法師長年實踐食療的理念，專注研究如何運用當季食材製作健康料理，並透過著書與教學，將寺剎飲食的知識傳遞給更多人。法師曾將料理人比喻為「翻譯者」，認為料理人的工作，是在食材與人體之間搭起橋梁，讓身體更容易吸收食物的營養。

這套理念也具體呈現在泡菜製作過程中。製作韓國小白菜泡菜時，善財法師將栗南瓜磨成細泥，與白菜一同醃漬；製作小蘿蔔泡菜，則加入煮熟的小米，藉此柔化蘿蔔原有的辛辣感，同時幫助發酵。另以雞冠花為泡菜增添自然紅色與淡雅風味，讓食材本身的色澤與滋味成為料理的一部分。看似尋常的泡菜，透過不同食材的搭配與處理，展現出寺剎料理兼顧美味、健康與季節性的細膩思維。

除了親手學習製作泡菜，團隊也品嚐了善財法師準備的寺剎料理。其中一道韓式濃稠辣椒醬料理，將乾燥茄子、栗子等20多種食材磨碎後加入辣椒醬，讓多元食材自然融入日常飲食；另一道以昆布、櫛瓜、辣椒搭配法師自製味噌製成的濃稠醬料，鹹香濃郁，十分適合搭配白飯。從食材選擇到調味方式，都能看見法師如何將健康飲食的理念融入日常餐桌。

當天還有兩款讓鄭麗娜印象深刻的傳統調味珍品，包括釀造超過百年的種醬油（씨간장），以及以柿子醋製成的昆布醋。經過長時間累積的發酵風味，展現出深厚而複雜的鮮味層次，也讓她重新思考韓國傳統醬料的價值。過去她曾為了尋找優質橄欖油與天然發酵巴薩米克醋，特地前往義大利考察，這次的經驗則讓她意識到，韓國傳統醬料與調味文化同樣值得投入更多時間深入研究。

「供養，就是分享。」這是善財法師對飲食的體悟。對孫鍾元主廚與Eatanic Garden團隊而言，這次不只是一次製作泡菜的體驗，更是一場從食材、發酵到飲食哲學的深度交流。當料理回到土地、季節與分享的本質，也讓人看見韓國飲食文化除了精緻的現代料理之外，還有一套值得細細品味的傳統智慧。

以昆布、櫛瓜、辣椒搭配法師自製味噌製成的濃稠醬料，鹹香濃郁。圖／摘自IG（@lenas.table）

「黑白大廚」孫鍾元（右起）、善財法師與韓國餐飲企劃人暨料理作家鄭麗娜。圖／摘自IG（@lenas.table）