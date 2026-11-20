JOLIN蔡依林將於2027年1月22日至24日、29日至31日重返臺北大巨蛋，舉辦6場《JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027》。台灣大哥大（3045）表示，共同贊助本次演唱會，為八類符合資格的用戶推出專屬購票權益，包含指定5G續約獲贈2張門票、VIP及MyVideo黑卡會員免抽獎領取優先購序號，以及其他5類用戶登記抽序號。取得序號的用戶可於12月11日中午12點起，至專屬購票通道優先選購門票。

台灣大哥大表示，從張惠妹、陳奕迅、米津玄師到蔡依林，台灣大持續透過大型演唱會贊助，為用戶Open Possible，讓電信服務的價值從日常通訊延伸至更多元的生活體驗。此次串聯5G資費、會員、影音、數位生活及遊戲服務，提供不同的專屬購票與贈票方案，讓符合資格的用戶有更多機會參與喜愛的演唱會，與親友共享音樂現場的感動。

即日起至12月10日，台灣大指出，符合續約資格的用戶透過台灣大網路門市申辦5G月租1,599元指定專案，即享每張面額6,990元的演唱會門票2張，數量有限，額滿為止。台灣大「我的VIP」用戶可於12月9日中午12點起，至台灣大哥大APP或官網優惠券專區領取優先購序號，每一VIP門號限領1組；MyVideo「返利黑卡會員」則可於12月7日上午11點至12月8日上午10點59分，至指定活動頁面登記領取，新舊會員皆可參加，每位會員限領1組。3類會員均免抽獎，序號限量，領完為止。

另有5類用戶可參加購票序號抽獎。台灣大5G月租1,399元（含）以上指定專案用戶，可於12月6日前至指定活動頁面登記；訂閱Netflix、Disney、HBO Max、Prime Video、KKBOX等「影音多享組」指定方案，或申辦WeMo等指定數位生活方案的用戶，可於12月8日前完成登記。「大哥付你分期」用戶於12月7日前至指定活動頁面完成登記，即可參加抽獎；活動期間訂閱或續訂GeForce NOW雲端遊戲服務付費會員且符合資格的用戶，則自動參加抽獎，免登記。符合多項抽獎資格者，可依各活動規則增加抽獎機會。

台灣大指出，取得優先購序號的用戶，可於12月11日中午12點至晚間11點59分，前往Ticket Plus遠大售票系統「台灣大哥大專屬序號優先購票」選購指定區域門票，每組序號限購2張，票券限量，售完為止。本次6場演出均採全實名制售票，取得序號不代表保證購得門票。各項活動資格、登記方式與購票規則，請參閱台灣大哥大各活動頁面及Ticket Plus遠大售票系統公告。