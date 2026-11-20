華航連續第11年獲頒APEX國際航空乘客體驗協會「全球五星航空」（Five Star Global Airline），今年更首度摘下大中華區「最佳座椅舒適度獎」，展現客艙服務與旅客體驗的提升成果。

華航表示，此次首度獲得最佳座椅舒適度獎，除現有機隊座椅獲旅客好評外，即將引進的787新機也全面升級客艙產品，包括豪華商務艙採獨立包廂設計，提升隱私性；豪華經濟艙增設手機、平板支架，經濟艙則配置13.3吋4K高解析螢幕，強化乘坐舒適度及娛樂體驗。

除客艙設備外，華航也持續升級機上餐飲，結合台灣在地品牌及國際特色餐廳，推出多元機上料理，包括與T+T、小小樹食、大腕燒肉等合作，也依不同航線引進當地特色餐點，讓旅客透過機上餐飲體驗各地風味。

機上用品方面，華航與台灣品牌「JIA品家」合作打造全新商務艙餐具，並攜手紐約時尚品牌Marc Jacobs及丹麥設計品牌FRAMA推出機上旅行包，兼顧設計質感與永續再利用。

華航近年在永續、數位治理及人才發展等領域也屢獲國際獎項，包括連續9度入選標普全球永續年鑑，並獲SGS 2026數位信任與韌性獎，以及連續4年獲亞洲最佳企業雇主獎。機上雜誌「Dynasty」也獲APEX年度優秀出版獎肯定，展現華航持續提升服務品質及品牌競爭力的成果。