如果有時光機穿越回到過去，你最近回到哪一刻、和哪一個人碰面、完成某一個心願？「小叮噹」（哆啦A夢Doraemon）裡的時光機是不少人心中的夢幻逸品，而小叮噹也陪伴了無數人的童年，帶來奇想。最新快訊：小叮噹正式和瑞士手表品牌ORIS聯名、推出聯名限量表，表款是以ORIS的Big Crown系列為基礎，搭配機械自動上鍊機芯，全球限量1,000只。

其實ORIS過去已經發表過包含可米蛙、豬小姐的聯名款，可愛、粉嫩，打破機械表的陽剛調性。這款Oris Big Crown Doraemon Limited Edition新作可以指示時分秒鐘，以及外側的黃色箭頭日期指針、搭配水藍色面般，也讓人聯想到小叮噹的經典配色。小叮噹本人（貓？）則藏在封閉式底蓋，秀出他滿滿的笑容、道具口袋、鈴鐺，以及頭上的「黑科技」竹蜻蜓。

人總是長大了才知道愛要即時，現實中沒有竹蜻蜓也沒有記憶吐司也沒有任意門，但擁有一段與小叮噹的時光則是可以真切實踐的。錶款全球限量1,000只、訂價則為86,00元；每一只錶盒內還有一塊擦表布，像是時光機般跟著你一起幻想、直到夢想成真。

ORIS的Big Crown Pointer Date Doraemon限量表封閉式後底蓋有著小叮噹的立體圖案。圖／ORIS提供

紅白雙色的分鐘刻度、黃色的日期指針、藍色的金屬面盤，將小叮噹的配色經典還原。圖／ORIS提供