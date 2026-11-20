「恰恰」彭政閔加入本次賽事中華OB代表隊。圖／聯合數位文創 提供

Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－將於2027年2月27、28日在臺北大巨蛋登場，門票正在udn售票網、Klook熱賣中，主辦單位今（20）日加碼公布「傳奇對決」OB 賽第2波參賽名單，中華OB找來「恰恰」彭政閔助陣，埼玉西武獅OB則加入旅日投手許銘傑。

中華OB第2波參賽名單揭曉，由台灣傳奇打者彭政閔領銜，率領郭李建夫、林岳平、高志綱、黃忠義前來會師，投、打、守戰力全方位補強；西武獅OB也邀請曾效力12年的許銘傑重披前東家戰袍，和鈴木健、平野謙、G.G.佐藤一起加入助拳，讓2月28日的「傳奇對決」OB 賽增添更多看點。

許銘傑1999年底成為首位從台灣大聯盟前進日職的球員，以一億日圓簽約金加盟西武獅，12年生涯從先發投手一路轉型為牛棚要角，累計出賽263場，留下49勝47敗戰績、防禦率4.13。除了2001年先發拿下11勝外，2011年是他生涯另一個高峰，轉任中繼投手後出賽49場，拿下6勝2敗、22次中繼成功，防禦率僅1.98，展現穩定的後援能力。

在西武獅效力12年，不僅讓許銘傑在球場上留下深刻足跡，也讓他親身感受日本職棒獨特的球迷文化。 西武巨蛋整齊劃一、氣勢十足的主場應援聲浪，是許多球員難忘的經驗，而這份由球迷世代傳承、自發凝聚的熱情，更是埼玉西武獅引以為傲的球隊特色。

這份深厚的球迷情感，最早可追溯至球團前身西鐵獅時期，1956至1958年的三連霸王朝，讓他們快速累積人氣，並培養出一群死忠的鐵粉自行組成應援團，在看台上帶動全場氣氛，這套深厚且極具凝聚力的應援文化，和場上西武球員的強悍球風與拚戰精神，完美交融成「西鐵魂」。

這份硬派且忠誠的支持精神被埼玉西武獅球迷代代相傳，成為球隊最堅實的後盾。當球隊攻佔得點圈或得分時，外野應援團會奏起經典的得分機會曲與球團歌《看見奔馳在地平線的獅子》，此時全場外野球迷會集體在看台走道上左右來回奔跑、跳躍並大聲齊唱，形成日職球場中最具視覺震撼力的移動人浪。

對埼玉西武獅球迷而言，賣力應援不只為了一場比賽的勝負，更是對球隊長年累積、始終不變的情感。如今，這份跨越世代的獅子精神，也將隨著埼玉西武獅來台交流，在臺北大巨蛋再次凝聚球員與球迷的熱血。

2027年2月27、28日「Kintone Presents 西武獅台灣系列賽－傳奇對決－」將於臺北大巨蛋登場。本次賽事三壘側為台灣應援席，一壘側為埼玉西武獅應援席，更有日本應援團跨海來台帶領助威。無須遠赴日本，台灣球迷也有機會親身感受原汁原味的日式應援，見證傳奇球星與熱血球迷共同交織的棒球盛宴！

比賽地點：臺北大巨蛋

比賽日期：116年2月27日、28日

售票通路：udn售票網、Klook

票價資訊：2880 / 2680 / 2380 / 1880 / 1580 / 1080 / 780 / 580

2/27 埼玉西武獅 vs. 統一7-ELEVEn獅： https://reurl.cc/VnkZZA

2/28 埼玉西武獅 vs. 中信兄弟： https://reurl.cc/k9Dbjd

Klook購票連結： https://s.klook.com/seibulions2027

賽事FB粉絲團： https://www.facebook.com/seibulionstaiwanseries

賽事IG粉絲團： https://www.instagram.com/seibulionstaiwanseries/

指導單位：中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會、中華棒球OB會

主辦單位：日商西武獅股份有限公司、聯合數位文創

協辦單位：統一7-ELEVEN獅、中信兄弟

冠名贊助：Kintone

主要贊助：中華電信、五燈獎

特別贊助：三商電腦、Mitsubishi Motors & CMC 中華汽車、台灣啤酒、一卡通iPASS MONEY、Panasonic、全家便利商店、台灣美津濃

合作夥伴：智趣王數位科技

指定飯店：大倉久和大飯店