歲末佳節將至，瑞士鐘表品牌Swatch發表了節慶特別版腕表MERRYLLISSIMA，表款取樣了年末常見的節慶視覺符號，透過高對比色塊排列，將日常配件轉化為具節日氣氛的隨身單品。

原版的CARAMELLISSIMA是在2014年推出，當時Swatch是以甜點與糖果文化為主題發表了「Pastry Chefs（糕點主廚）」系列，設計師從童年記憶中的「糖果項鍊（Candy Necklace）」和糖果的繽紛色彩得到啟發，將甜點轉化為可穿戴的配件飾品。

新作沿用品牌的CARAMELLISSIMA珠鍊表輪廓，保留25mm表徑、7mm厚度的輕巧尺寸，並換上更具節日辨識度的配色方案。紅色表殼呼應冬季莓果色澤，並由紅、綠、白、金四色珠子交錯串連，分別對應了冬季莓果、薄荷糖與松樹、雪花以及節慶裝飾意象，甜美也暖心。

表盤配置延續簡潔路線，採用金色太陽紋表盤，隨光線角度呈現放射狀光澤。盤面點綴紅色時標，搭配淺色時分針與綠色秒針，在紅、金主調中維持判讀清晰度，也與表帶色彩形成呼應。表款訂價2,900元，預計下周11月26日（四）起，於Swatch全台門市及網路商店同步開賣。

Swatch從2014年的CARAMELLISSIMA得到靈感，將在下周正式開賣特別版的MERRYLLISSIMA，為12月年末的團聚預約

歡樂能量。圖／Swatch提供