統一年度聖誕盛事「愛．Sharing」20日登場，今年以歐洲浪漫古城「布拉格」為主題，將捷克立體主義建築、波希米亞水晶及慕夏新藝術風格融入聖誕燈區設計，於台北統一時代百貨、DREAM PLAZA及高雄夢時代打造充滿中世紀風情的聖誕場景。北高兩地同步舉行點燈活動，以14米高聖誕主樹Purple Wish為視覺焦點，搭配主題燈光秀、雪花泡泡秀及音樂演出，為年末節慶揭開序幕。

統一集團（1216）自2016年推出「愛．Sharing」活動，逐年以不同歐洲城市為主題，帶領民眾感受各地聖誕文化。今年選定布拉格，從哥德式尖塔、巴洛克建築到新藝術風格，將城市的歷史、文學與藝術元素轉化為燈飾及互動裝置，活動自11月20日起至2027年1月3日止。

除了聖誕主樹，北高兩地也規劃不同主題燈區。台北統一時代百貨及DREAM PLAZA以布拉格城市景觀為靈感，重現查理大橋、伏爾塔瓦河、慕夏花卉藝術及天文鐘等經典意象。其中，「慕夏花與四季沙龍」將新藝術風格的流線與花卉圖騰融入空間，並設置旋轉咖啡座；「流光千塔．波希米亞的時間迴圈」則以天文鐘、星空及河流為設計元素，透過燈光展演呈現城市的時間與光影變化。

活動期間也安排多場節慶演出及互動體驗。高雄夢時代除每日定時舉辦聖誕樹燈光秀，指定周末加碼泡泡雪花秀，12月24日平安夜將由OPEN!劇團、雪鈴兔波波及創作歌手馬念先帶來聖誕派對；台北場則安排弦樂演出及街頭音樂表演，讓民眾在燈光與音樂中感受布拉格的城市魅力。

統一集團表示，今年「愛．Sharing」透過建築、藝術、音樂與互動裝置，將布拉格的古典文化轉化為節慶體驗，邀請民眾走進北高兩地主題燈區，在璀璨光影中感受聖誕浪漫與分享的幸福。