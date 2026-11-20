源自美國的珠寶品牌蒂芙尼（ Tiffany & Co.，簡稱Tiffany） 自11月20日起至25日起於台北尊彩藝術中心舉辦2026高級珠寶暨腕表展，採預約制鑑賞，共展出逾250件瑰麗傑作。以傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）經典「Bird on a Rock石上鳥」為主題延伸出的豐富創作，不僅展現品牌在珍稀彩寶與雙金金工上的深刻造詣；更將斑斕色彩延伸至腕間，同場呈獻多款首度來台的高級工藝時計。現場更特別設置雙金金工與鑽石鑲嵌示範區，可近距離觀察工匠鑲接構造之精妙、親身感受極致工藝之美。

●傳奇石上鳥蛻變

「石上鳥」無疑是Tiffany的標誌設計，自1960年代問世以來便承載無限奇想。當代嶄新的設計更將雀鳥從過去停棲於珍貴寶石的靜態構圖，推進至展翼飛翔的靈動瞬間，並結合品牌引以為傲的傳奇彩寶，運用史隆伯傑標誌的鉑金與18K黃金雙金工藝，交織出富有蓬勃生命力的絢麗姿態。

2026最新石上鳥高級珠寶系列項鍊與手環，就顛覆了傳統停棲意象。項鍊以鉑金與18K黃金雙金材質打造，三隻雀鳥於鍊身中央錯落展翼，羽尖高低相接勾勒出舒展的飛行弧線；鳥喙、羽冠與鳥爪以18K黃金細膩雕琢，眼部點綴圓形切割紅寶石，雙金鍊身鋪鑲滿鑽；手環則描繪兩隻雀鳥於腕間比翼相對翱翔的姿態，羽翼密鑲不同尺寸白鑽，翅羽沿腕間交會，展現自然羽毛的靈動層次與飛翔韻律。

擁有傲人寶石學歷史的Tiffany ，引進當代珠寶的四大傳奇彩寶孔賽石（Kunzite）、摩根石（Morganite）、坦桑石（Tanzanite）到沙弗萊石（Tsavorite）。當今藏家間炙手可熱的坦桑石與摩根石，此次更與石上鳥擦撞出迷人的嶄新火花。Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石項鍊主石為一枚近12克拉的橢圓形坦桑石，鑲鑽羽翼於主石上方舒展，層疊羽毛由明亮鑽光勾勒，紅寶石眼點出神韻，翅羽線條與向下垂墜的主石互相呼應，完美襯托坦桑石深邃藍紫的迷人光彩。摩根石柔和粉潤色調綻放優雅氣質，石上鳥摩根石鏈墜上，雀鳥與寶石相互依偎，戒指更巧妙以鑲鑽羽翼沿一顆重逾16克拉的橢圓形摩根石兩側舒展，宛如將寶石溫柔攏於翼間。

●高訂時計工藝

此次展出的一大亮點，則是多款首度來台的高級時計巨作。最受矚目的Eternity by Tiffany 18K白金琺瑯鐵線蓮腕表，以1906年Tiffany Studios鐵線蓮彩繪玻璃吊燈為靈感，採用如通透彩繪玻璃的空窗琺瑯（Plique-à-jour）工藝呈現海藍與綠松石色的透光花瓣，並以內填琺瑯（Champlevé）描繪深淺不一的藍色花卉圖騰，最後以近5克拉長階梯形海水藍寶環繞表圈，單是表盤組裝便耗時逾100小時，彷彿將百年流麗光影凝聚於腕間。

同系列的Eternity by Tiffany 18K白金海藍寶石鑲鑽腕表亦是首度來台，方中帶圓的枕形表殼、表圈鑲嵌長階梯形海藍寶石，為滿天星的全鋪鑲鑽石表盤勾勒出迷人輪廓，表盤手工銑刻鑲座並鑲嵌心形、梨形、阿斯切、欖尖形等12顆不同切割的海藍寶石時標。Eternity by Tiffany 18K白金全鑲鑽腕表，僅表鍊鑲嵌即耗時35小時，璀璨服貼於腕間如迷你銀河，更以如夜空般深邃的砂金石作為表盤，搭配手工鑲嵌12顆不同切割鑽石時標，其中12點鐘位置特別鑲嵌心形鑽石，寄與「始於愛，歸於愛」的深刻寓意。

Tiffany Eternity Baguette海水藍寶腕表則為全新Eternity Baguette系列代表作，長形切割鑽石簇擁的圓形腕表上，雪花鑲嵌鑽石表盤襯托通透華美的12顆海水藍寶時標。最後，Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone 18K白金鑲鑽腕表，靈感源自傳奇大師1959年以法國阿爾薩斯紡織世家背景創作的Sixteen Stone十字繡般的金線經典構思，表殼與中央表盤均以精湛的雪花鑲嵌工藝打造，旋轉外環交錯飾有標誌性的18K黃金X形交叉織紋與24顆圓形鑽石，能隨手腕律動流暢旋轉，在舉手投足間綻放流光溢彩，每年限量生產，以動態之美為經典設計注入全新時代活力。

●Tiffany & Co.蒂芙尼2026高級珠寶暨腕表展

展期｜2026年11月20日（星期五）至11月25日（星期三），採預約制

地點｜尊彩藝術中心（臺北市內湖區瑞光路366號）

2026 Blue Book高級珠寶Hidden Garden—Bird on a Rock by Tiffany 鉑金與18K黃金鑽石項鍊。圖／Tiffany提供

Tiffany Palm琺瑯手環，18K黃金鑲嵌鑽石搭配深藍色琺瑯。圖／Tiffany提供

Tiffany Eternity 18K白金砂金石鋪鑲鑽石腕表。圖／Tiffany提供

Eternity by Tiffany 18K白金琺瑯鐵線蓮腕表。圖／Tiffany提供

Bird on a Rock by Tiffany石上鳥高級珠寶系列坦桑石鑽石耳環。圖／Tiffany提供

Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone 18K白金鑲鑽腕表。圖／Tiffany提供

Eternity by Tiffany 18K白金鑲鑽腕表。圖／Tiffany提供

2026 Blue Book高級珠寶Hidden Garden—Bird on a Rock by Tiffany鉑金與18K黃金鑽石手鍊。圖／Tiffany提供

Tiffany石上鳥高級珠寶系列 - 鉑金與18K金鑲嵌總重逾16克拉摩根石主石戒指。圖／Tiffany提供

Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone 18K白金鑲鑽腕表。圖／Tiffany提供

Tiffany Eternity Baguette海水藍寶腕表。圖／Tiffany提供