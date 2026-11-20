由倫敦西區頂尖團隊打造全新國際巡演版本的「史瑞克」音樂劇，即日起至11月29日，將在臺北表演藝術中心大劇院演出，集合了不完美的英雄主角史瑞克、困在高塔的費歐娜公主、機靈卻喋喋不休的驢子，以及大家喜愛的經典童話角色們登場！將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程。本次特別邀請中華賓士冠名贊助倫敦全本音樂劇「史瑞克」，透過國際知名音樂劇與豪華汽車品牌的跨界合作，結合藝文展演、娛樂體驗與品牌展示，拓展品牌與不同客群的接觸機會。此次合作以「史瑞克」充滿想像力、創意與突破框架的故事精神，呼應 Mercedes-Benz 持續追求創新、勇於突破及展現非凡品味的品牌理念，將品牌價值融入多元生活風格之中。

活動期間為2026/11/20至2026/11/29於臺北表演藝術中心大劇院前廣場展出5款具代表性的賓士車款，包含The New S-Class、Mercedes-AMG GLC 53 4M+ Coupé、GLC 300 4MATIC electric、GLB 200五座及V250d，涵蓋豪華房車、性能車款、豪華 MPV 及新世代純電車款，呈現品牌豐富的產品陣容與多元移動體驗。

活動結合音樂劇並打造戶外品牌展示亮點，讓觀眾在欣賞國際級音樂劇之餘，也能近距離感受新世代 Mercedes-Benz 的設計美學、豪華質感與產品魅力，凡於11/21、11/22、11/28、11/29四日至中華賓士展車區完成指定任務，即能獲得史瑞克限定禮品乙份，每日限量60份，送完為止。