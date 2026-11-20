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媽祖也給聖杯！清心「綠＋紅」爆紅 大苑子冬季暖飲同步登場
氣溫逐漸轉涼，手搖飲業者陸續推出冬季新品與話題飲品。
大苑子今年冬季主打兩大系列，首先是選用台南東山土窯柴燒桂圓製作的「窯燒桂圓系列」，共推出三款飲品，包括「許慶良窯燒桂圓鮮奶茶」（大杯75元）、「窯燒桂圓蜜朵朵」（大杯75元），以及「窯燒桂圓茶」（大杯70元），分別結合鮮奶、銀耳蜜香與桂圓茶香，提供不同口味選擇。
另一系列則以紫米、紅豆為主角，推出「許慶良紫米紅豆鮮奶」與「紫米紅豆奶茶」。以軟Q紫米搭配綿密紅豆，呈現穀物香氣與奶茶風味。
草莓控也有新品可以嘗鮮。大苑子「刺波系列」再添新成員，「刺波鮮奶茶」今（11月20日）正式上市，以蜜糖草莓結合鮮奶與茶香，呈現不同於水果茶的濃醇風味，與原有的「刺波芭樂」、「刺波輕檸」形成三款不同風味選擇。
優惠方面，大苑子11月推出「台灣鮮搾柳丁綠」週間限定活動，指定周一至舟三購買大杯，2杯特價129元，每日每店限量50組，售完為止。
另一個近期引發社群討論的話題，則是清心福全的「媽祖認證轉運茶」。
近期Threads流傳手搖飲轉運喝法，其中清心福全「綠＋紅」受到網友討論，原本是將無糖綠茶加入紅茶的隱藏版搭配，網友推薦無糖或三分糖、溫飲的喝法。塩埕天后宮廟方特別向媽祖擲筊請示，第一次便獲得聖杯，也讓這款飲品被冠上「媽祖認證轉運茶」的話題稱號。清心福全隨後將這款混搭飲品正式納入菜單，讓消費者可以直接點購。
除了「綠＋紅」，清心福全的「頂級可可拿鐵」也因網友分享打牌時飲用的趣事受到關注。產品以頂級可可粉搭配瑞穗鮮乳，主打濃郁可可香與細緻奶香，成為另一款社群討論飲品。
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