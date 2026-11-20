迎接2026年聖誕節與跨年假期，台北飯店業者陸續推出歲末餐飲與節慶商品。台北君悅酒店將於11月26日點亮10米高聖誕樹，並攜手四大品牌推出公益禮袋；台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出6公斤爐烤火雞禮籃，每組5,880元；台北慕軒飯店則以A5和牛、波士頓龍蝦打造聖誕套餐，並規劃跨年爵士派對，搶攻歲末聚餐商機。

●台北君悅10米聖誕樹登場 公益禮袋2700元支持罕病家庭

台北君悅酒店將於11月26日晚間舉辦「星願點亮．聖誕之夜」，現場除了點亮10米高聖誕樹，也安排慈善頌歌等活動。今年特別攜手m2美度、品PIN THÉ SAVOR、大春煉皂及台北101四大品牌，推出限量公益禮袋，以「一日療癒旅程」為概念，集結保養、茶飲、洗沐及收藏等10款品牌商品，搭配酒店Baguette禮品烘焙坊的聖誕薑餅人、小熊玩偶及聖誕禮襪。

公益禮袋愛心價2,700元，總價值近6,000元，收益扣除成本後全數捐贈財團法人罕見疾病基金會，支持罕病家庭。

此外，君悅旗下寶艾西餐廳與ZIGA ZAGA義大利餐廳將於12月24日至25日推出聖誕限定套餐。寶艾西餐廳以澳洲穀飼400天純種和牛肋眼、煙燻比目魚菲力提供主餐二選一，搭配魚子醬天使髮麵、波士頓龍蝦及北海道干貝等料理，每套4,680元起；雙人點購指定套餐，還可加價880元將主餐升級為招牌威靈頓F1菲力牛排。

ZIGA ZAGA則推出四道式套餐，以義式油封海鮮、南瓜奶油濃湯揭開序幕，主餐可選澳洲和牛菲力或波士頓龍蝦，搭配拿坡里柑橘甜點，每套2,980元起。

甜點部分，Baguette禮品烘焙坊自11月20日至2027年1月1日推出逾30款節慶商品，包括7吋「暖冬織願」蛋糕1,680元、7吋「微醺聖誕夜」蛋糕1,620元，以及780元的聖誕鈴聲千層酥、700元的搖滾聖誕老人巧克力甜品。此外，現場還將展示以800片薑餅磚瓦搭建、高達兩公尺的巨型薑餅屋，增添節慶打卡亮點。

●美福6公斤爐烤火雞禮籃 5880元供4至6人共享

看準家庭與親友團聚需求，台北美福大飯店GMT義大利餐廳推出節慶限定「爐烤火雞禮籃」，以重達6公斤的爐烤火雞為主角，搭配手作瑪格莉特披薩、爐烤季節時蔬、蔓越莓肉醬汁，以及美福點心坊自製義式聖誕麵包Panettone，每組5,880元，適合4至6人共享，即日起至12月28日開放訂購。

火雞以迷迭香、百里香及檸檬醃製，內餡加入以紅酒醃製的義式豬肉香腸Cotechino，以及栗子、洋蔥、西芹與紅蘿蔔，再以200度高溫爐烤，搭配新鮮蔓越莓及肉汁調製的醬汁，呈現酸甜與肉香交織的節慶風味。

配餐則有瑪格莉特披薩及櫛瓜、甜椒、馬鈴薯等爐烤時蔬。若想升級餐桌肉品，還可加價2,999元加購澳洲M9和牛肋眼牛排16盎司，原價3,280元，以龍眼木炭火燒烤，增添節慶餐桌豐盛度。

美福電子集點卡會員另有點數加金優惠，持260點可用5,080元購買火雞禮籃，持360點則可用4,680元購買。

●慕軒聖誕套餐2980元起 跨年爵士派對早鳥2880元

台北慕軒飯店．臻品之選則以聖誕節慶套餐及跨年派對迎接歲末。二樓GUSTOSO義大利餐廳於12月24日至25日及12月31日推出限定套餐，每位2,980元加一成服務費，以吉拉朵生蠔、12年鱘魚子醬、A5和牛、圓鱈及番紅花等食材入菜。

套餐從吉拉朵生蠔搭配香檳凍與鱘魚子醬開始，接續冬季洋梨櫻桃鴨胸沙拉、桂丁雞澄清湯，以及炭烤澎湖明蝦搭配番紅花米蘭燉飯。主餐提供日本國產A5和牛紐約客，或普羅旺斯風味香料酥皮圓鱈佐海膽白酒絲絨醬汁二選一，最後以開心果草莓千層收尾。12月23日前完成訂金預付，再贈半隻龍蝦。

跨年活動則由一樓URBAN331威士忌酒吧推出「歲末爵士夜未眠」，12月31日以歐陸自助餐、酒水暢飲及現場樂團演唱迎接新年。跨年專案原價每位3,380元加一成服務費，11月30日前預訂享早鳥價2,880元加一成服務費。

Baguette禮品烘焙坊獻上聖誕美點，12月5日前享指定85折。圖／台北君悅提供

寶艾西餐廳獻上400天純種和牛肋眼、魚子醬天使髮麵佐黑松露昆布醬汁等六道式套餐，再享迎賓氣泡酒，每套4,680元起。圖／台北君悅提供

URBAN331「歲末夜未眠」餐檯以生蠔、鮮蝦及貝類等海鮮搭配歐陸冷盤，並提供酒水暢飲與現場樂團演唱，邀賓客共享跨年夜。 圖／台北慕軒飯店 ‧ 臻品之選提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

URBAN331「歲末夜未眠」餐檯供應現切美國極佳級安格斯黑牛肋眼。 圖／台北慕軒飯店 ‧ 臻品之選提供