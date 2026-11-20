世界郵展睽違10年再度在台北登場，中華郵政攜手寶可夢推出郵票及7款集郵商品，並保留20%於今世界郵展現場銷售。中華郵政工作人員透露，昨有民眾下午2時就來現場排隊，目前排隊搶買寶可夢周邊的民眾人龍已從市府路延長到世貿一館大樓後方，上午10時30分依排隊順序蓋手章及點計人數，有蓋手章才能11時起領號碼牌進場購買。

台北2026世界郵展今開展，並於台北世貿中心展覽一館BC區展開。中華郵政首次取得日本株式會社寶可夢授權，今發行「寶可夢郵票小全張」，日前在i集郵開放預購7款寶可夢集郵商品，包括摺疊推車、存錢筒、郵差包，不到2小時預購額度即銷售一空，不少民眾向隅，不少黃牛還加價數倍轉賣。

中華郵政先前已規畫保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場銷售。適逢入秋以來首波大陸冷氣團來襲，據掌握，由於全台指定郵局今天上午8時30分就開始營業，其中不少寶可夢主題郵局包括台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局等，昨晚8時就有民眾開始排隊，排隊民眾甚至帶上折疊椅、帳篷等，準備在戶外度過一晚，就是為了搶買今天的寶可夢周邊商品。

至於今早在世界郵展前11時開賣的寶可夢周邊商品，有中華郵政工作人員透露，昨有民眾下午2時就來現場排隊。觀察現場民眾除了年紀較長的長輩們外，甚至也有年輕媽媽攜帶學齡前兒童一起來排隊。中華郵政今在郵展現場將祭限購措施，於上午11時發放號碼牌，其中，購買寶可夢商品大全套（限購1組）號碼牌，將發放1200張，而購買寶可夢零星品項商品（商品每人每款限購1個）及2張郵票小全張號碼牌，共將發放500張。

世界郵展睽今在台北登場，中華郵政攜手寶可夢推出郵票及7款集郵商品，並保留20%於今世界郵展現場銷售。中華郵政工作人員透露，昨有民眾下午2時就來現場排隊，目前排隊搶買寶可夢周邊的民眾人龍已從市府路延長到世貿一館大樓後方。記者甘芝萁／攝影