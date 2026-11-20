籌備許久，來自墨西哥、全球知名的兒童職業體驗樂園「KidZania奇薩尼亞」首度插旗台灣進駐南港LaLaport 5樓，集結近50 種職業體驗的2,000坪的兒童城市在試營運前首度開放開箱體驗，揭開台北園區充滿台灣特色、全球獨家的「台灣限定職業」。

走進「KidZania Taipei」，入口即是登機櫃台，辦理手續準備登入這座兒童城市，登機前需進行行李與人身安檢，除了要通過金屬探測門，隨身行李也要通過X光機檢查，進場前就充滿登機的儀式感與沉浸感。也因為KidZania Taipei是全球第一座講中文的KidZania，這裡的職業體業充滿台灣在地特色，引進許多台灣知名企業授權，提供高擬真的制服與設備。

踏進KidZania，可以看到充滿熱鬧生機的城市樣貌，各行各業都有小朋友穿上制服正在進行職業體驗。有拖著蝦皮推車的蝦皮店員正在進行包裹分派任務；中華電信裡戴上安全帽的他們正在學習如何架設海底電纜；在中藥行裡他們正在學習抓藥、擣藥；獸醫院也有一群迷你獸醫師正在治療貓狗動物。

走在路上也會聽到消防車、救護車經過搭配著急促的鳴笛聲，載滿一車消防員的消防車準備出任務；路上有人需要急救，救護車與醫護人員把病人載到國泰醫院急診室進行治療；穿上手術服的小醫生們正在開刀房進行著手術；而隔壁的產後護理之家，小朋友們正在學習如何照顧小寶寶們。

而這裡也有台灣代表性的晶圓製造產業「台積電」，想進到台積電體驗半導體晶片工程師，進場前可先拿到一張員工證，穿上無塵衣進入工作區，執行晶片製程與IC封裝與測試驗證；消防員出動準備救火，他們手持的消防水槍也不只是做做樣子，是真的可以噴出水柱。在星宇航空的機艙裡，小小空服員正在出餐，同時也要販售機上免稅品；還能坐進機艙內的駕駛艙，體驗機師執行飛行任務。

在KidZania，不只有各品牌授權的制服與流程裝備，讓小朋友穿上制服的代表意義，即是讓他們感受到職業的責任感與任務；像是在手術房、獸醫院的治療或是畜牧研究，不只是像家家酒做做樣子，帶來的是更有沉浸感的職業體驗感受，像是外科醫生手術會進行換心、換肝手術，逼真人偶的胸腔與肚子都是可以打開，看到裡面的內臟；大型動物獸醫師，小朋友的手是真的戴上手套進行乳牛腸胃觸診體驗。

在這裡也有時下熱門職業，像是穿上中信兄弟、中信特攻球員制服與啦啦隊制服，體驗高人氣的棒球員、籃球員與啦啦隊員，還有當代職業新趨勢的Youtuber養成工作室，以及成果發表的舞台。

進來這裡，一張票每個職業都可以體驗，但為了養成小孩獨立思考與作業，父母只能在店門外陪伴，若有3歲小孩以下同行，也有適合他們的遊戲區。孩子體驗的每個工作，都可以實際賺到錢獲得通用的「kidZos」貨幣，薪水可以用在KidZania的「迷你LaLaport」或商店購物，也可以選擇在中國信託開戶存錢，透過角色扮演遊戲，從賺錢、存錢到花錢，養成理財觀念，讓孩子理解真實社會運作機制。

KidZania Taipei也分享一個故事，全球首間KidZania是1999年在墨西哥聖塔菲成立的，當時有一位小女孩，每次來到這，就會衝進醫院體驗開刀，享受救助病人的快樂，不像別的小孩會去體驗別的工作，這位小女孩會重複的體驗外科醫師的工作，玩完一次再一次。而在前年，這位當年的小女孩已正式成為一位醫生。KidZania相信，很多小孩心中的小小興趣或是志願，就是在這裡點燃的。

【KidZania Taipei試營運資訊】

地址：Mitsui Shopping Park LaLaport南港5樓（台北市南港區經貿二路131號）

試營運日期、時間：11/24至12/6 （平日9:00-17:00、周末10:00-18:00）

票價：全票（3-17歲）1400元、半票（18歲以上）700元

試營運購票平台：「KidZania Taipei奇薩尼亞台北」官方網站及Trip.com，無提供現場售票

小朋友體驗在台積電體擔任半導體製造晶圓廠工程師。圖／KidZania提供

KidZania Taipei也有迷你LaLaport商場，小朋友體驗各項職業賺到薪水後，也可在此購物。記者江佩君／攝影

KidZania Taipei內打造生動的城市設施。記者江佩君／攝影

KidZania Taipei的入口以登機櫃台形式呈現。記者江佩君／攝影

消防員，在全球KidZania都是相當熱門的職業體驗項目。記者江佩君／攝影

小朋友體驗在蝦皮購物上班。記者江佩君／攝影

在產後護理之家實習的小朋友。記者江佩君／攝影

救護車、急診室、醫院、健檢中心，KidZania Taipei打造生動的城市場景。記者江佩君／攝影

救護車載著醫護人員出動急救。記者江佩君／攝影

KidZania Taipei引進許多台灣知名企業授權。記者江佩君／攝影