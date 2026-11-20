台北西門町商圈指標性地標H&M西門旗艦店，因十年租約期滿不再續約，於11月19日低調結束營業，H&M台灣今早也在官方社群證實發文：「在西門町待了十年，先跟老朋友說聲謝啦」，接下來台灣旗艦店重任將由信義商圈的「台北微風松高店」接棒。

H&M默默推出看板標語「十年西門，謝謝同行，下一站微風松高更有型」，低調告別西門町。H&M西門旗艦店緊鄰捷運西門站6號出口，2016年11月進駐新世界大樓，橫跨1至5樓、營業面積逾1,500坪，涵蓋男裝、女裝、童裝與家居系列，當年開幕曾主打亞洲最大旗艦店，是西門町代表性的潮流地標之一。

在此之前即傳出H&M西門旗艦店將於年底熄燈，收掉西門旗艦店的原因與房租太貴有關，市場傳出，H&M西門旗艦店每月租金從1,200萬元漲到1,700萬元，成為品牌評估後決定撤出的關鍵因素，並傳出已有韓系品牌接洽進駐。

接下來H&M戰線轉移信義區，H&M將在今日於H&M微風松高旗艦店舉辦「H&M微風松高旗艦店升級店裝亮相派對」，並邀請謝欣穎、高爾宣當嘉賓，一起感受微風松高煥然一新的時尚空間，共同見證品牌在台北的重要時刻。