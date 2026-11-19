由擁有逾40年國際廚藝資歷的主廚Joseph操刀的印度餐廳「夏花餐室 」，本季迎來全新菜單。本季延續將印度香料結合西方技法與當代料理思維的概念，推出「主廚的熟成烤鴨」、「爐烤鮪魚與香辣鮮筍」、「喀什米爾烤羊排和櫛瓜」等多款料理，讓賓客可以體驗當代印度菜經典與創新繽紛交織的風采。

夏花餐室前身為多次獲得《台北米其林指南》推薦的「想想廚房」。本次推出的新菜中，「主廚的熟成烤鴨」融合中式烤鴨工藝、西方乾式熟成技術與印度香料，將宜蘭櫻桃鴨經鹽水醃漬、風乾、熟成等前置手法，並將特製的果乾香料飯填入鴨腹後共同低溫爐烤。鴨肉本身具有豐富的香料香氣，搭配以蔗糖、羅望子的醬汁，共同呈現多層次的酸甜鹹香，每份2,980元。亦有適合6～8人共享的「香鴨宴」可供選擇。

除此之外，「蕈菇荸薺咖哩角與芭樂甜辣醬」將經典印度咖哩角佐以特製台灣芭樂甜辣醬，清新果香中帶有平衡辛香，每份580元。「鴨胸火腿與野菜沙拉」將煙燻鴨胸火腿搭配炙烤甜玉米、香料紅酒漬水梨與地瓜等配料，清爽中不失飽滿風味，每份680元。「爐烤鮪魚與香辣鮮筍」將炙燒至半熟的鮪魚結合醃筍、葡萄，再搭上特製醬汁，展現出鮪魚的不同面貌，每份680元。

「喀什米爾烤羊排和櫛瓜」將小羊排以宮廷香料醬醃漬，燒烤至柔嫩多汁的狀態上桌，並以鮮甜的烤櫛瓜增添風味，每份1,880元。除此之外，還有「孟加拉的爐烤海鱺魚」、「帕西的葉包生蠔」、「爐烤波特菇」等多款特色料理，為味蕾迎來驚喜。

主廚的熟成烤鴨，2980元。圖／夏花餐室提供

孟加拉的爐烤海鱺魚，1,280元。圖／夏花餐室提供

鴨胸火腿與野菜沙拉，680元。圖／夏花餐室提供

喀什米爾烤羊排和櫛瓜，1,880元。圖／夏花餐室提供