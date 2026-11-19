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「雞鬥士」來了！頂呱呱「2款聯名套餐、4款角色透卡」熱血開賣
「頂呱呱」本次攜手日系熱血動漫《雞鬥士》，自11月20日至12月27日限定推出聯名活動，不僅打造2款限定餐點，還有「雞鬥士角色透卡」，讓粉絲可以熱血蒐藏。
《雞鬥士》以最強公雞「雞志」為主角，憑藉熱血風格與反差角色設定深受粉絲喜愛。本次聯名推出的「雞力覺醒餐」內含呱呱雞柳條3條、地瓜薯條1份、甜甜包1顆及40元飲品1杯，原價259元，特價229元；「萌力滿點餐」包含呱呱雞柳條、青花椒鹹酥雞、呱呱雞脆骨、雞脖子、肉醬波浪薯條（5選2），讓民眾自由搭配，原價243元起，優惠價229元。
兩款聯名餐點鈞搭配雞鬥士聯名包裝及「角色透卡盲袋」1包，共有將「雞志」、「伊莉莎白」、「啾子」等4款人氣角，消費者還可將透卡融入日常場景，打造出趣味畫面。活動期間購買任一超值套餐或派對組合餐，亦可以69元加購雞鬥士透卡盲袋1包。
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