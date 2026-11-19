Netflix人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》第三季還沒正式回歸，就已傳出新消息！南韓媒體《Star News》11月19日獨家報導，前兩季備受矚目的評審白種元、安成宰，預計將再度攜手坐鎮《黑白大廚3》評審席，且節目近期已完成全部錄製，連最終冠軍人選據稱也已出爐，預計2027年與觀眾見面。

2026-11-19 17:35