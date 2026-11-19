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新光三越接手北車不到半年業績破10億 200坪耶誕森林掀起社群分享潮
新光三越今年7月25日正式接手台北車站商場，今年耶誕節與台北車站聯手推出200坪的室內耶誕森林，帶給民眾不一樣的北車耶誕氛圍，並在社群博得網友一片好評，掀起北車耶誕美照分享潮。北車每日超過60萬人次來客，據了解，新光三越7月下旬接手後，到今年底將創造超過10億元業績。
新光三越執行副總吳昕昌表示，接手台北車站商場後營運穩定，北車商場目前逐步改造中，會先從一樓、B1改到二樓，目前已有部分廁所改造完畢，預計年底推出整合資訊指引與智能客服的服務盒，目標著重於公共服務與空間品質的提升。看好台北車站、新光三越台北站前店與南西店未來互相串聯，目前正推動站前店與捷運地下街連通，藉此促進北車與站前店人流互通。
新光三越與台鐵首度攜手，在台北車站大廳集結百顆璀璨耶誕樹，打造耶誕地標「星願奇蹟之森」，超過百棵高低錯落、閃耀暖金光芒的耶誕星願樹，呈現冬日耶誕雪境，於11月20日至2027年1月2日每天10時至21時為期44天展出。
現場集結三大打卡場景、期間限定「星願耶誕市集」，人氣四格拍貼「星願拍貼小屋」登場，「新光三越會員只要使用skm points 10點」即可體驗(每位會員每日限兌換一次)，「新加入新光三越會員」或「憑當日台鐵車票+skm points 3點」可免費拍貼一次（每日限量），留下耶誕回憶。期間限定「星願耶誕市集」，集結50家以上人氣品牌，12月24日至12月27日登場。
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