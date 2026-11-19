繼今年1月首度在台引進「DIGIRO數位迴轉壽司」後，壽司郎桃園首家DIGIRO「桃園國際路店」將於11月20日改裝開幕，另外「台北中華路店」也將於11月21日升級亮相，全台DIGIRO店數正式達到7家。為慶祝體驗升級，兩間門市也限時推出「極上鮪魚大腹40元」優惠，還有滿千送百元電子券、滿額送資料夾、提袋等方案。

壽司郎所推出的「DIGIRO數位迴轉壽司」結合巨幕點餐、數位壽司迴轉鏈及互動趣味遊戲3大特色，將傳統迴轉壽司的選餐樂趣與數位科技結合。提供3種模式的數位點餐介面，並支援雙人同時操作，還有「飽足進度條」互動遊戲，更會配合聯名主題，推出限定款視覺主題元素。

壽司郎「桃園國際路店」本次升級後，將成為桃園首間導入DIGIRO數位迴轉壽司服務的分店，預計11月20日正式開幕。位於西門町商圈的「台北中華路店」也將於11月21日接力改裝開幕。慶祝雙店接力開幕，11月20日至11月26日期間，「桃園國際路店」將推出「極上鮪魚大腹40元」方案；「台北中華路店」則將於11月21日至27日推出，售完為止。

除此之外，桃園國際路店、台北中華路店各於11月20日、11月21日起推出多重優惠。開幕日起連續7天，單筆消費滿1,000元，並使用壽司郎APP集點，即可獲贈「100元電子折價券」。開幕當日單筆消費滿400元並出示社群畫面，即贈「限定資料夾」1個，贈完為止。桃園國際路店於12月4日、台北中華路店於12月5日，當日單筆消費滿800元並出示社群畫面，即贈「限定提袋」1個，贈完為止。