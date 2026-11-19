隨著漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》即將於12月16日上映，肯德基攜手《復仇者聯盟：末日崛起》，自11月24日至2027年1月4日推出「末日全餐」，打造「末日漢堡」、「末日蛋撻」、「末日嚼起無骨雞腿霸」等聯名餐點，還有5款盲盒公仔。同時，肯德基台北八德餐廳也將化身「末日庇護所」，並推出限定週邊，等著粉絲拍照打卡。

肯德基「末日全餐」以末日博士標誌性的黑綠配色為靈感出發，設計「末日可樂醬」與「末日煙燻綠醬」兩款限定醬汁，適合搭配各式炸物。主打款「末日漢堡」以黑色麵包夾入咔啦雞腿排，搭配起司、生菜與爽脆酸黃瓜，再淋上末日可樂醬、末日煙燻綠醬，交織出豐富層次，每份115元。

「末日嚼起無骨雞腿霸」將無骨雞腿霸撒上具有蒜香、洋蔥與多種辛香料調配的末日魔粉，鹹香涮嘴，每份2塊，售價129元。「末日起司條」具有酥香外皮與起司內餡，搭配「末日可樂醬」每套75元。「末日蛋撻」則是將黑色撻皮搭配蛋奶內餡，再擠上綠抹茶慕斯，每顆49元。

活動期間還推出「末日漢堡XL全明星餐」、「末日嚼起煙燻綠醬無骨霸XL全明星餐」等多款套餐方案。針對多人聚餐，「末日派對盒」內含末日嚼起無骨雞腿霸、末日起司條、咔啦脆雞、脆薯、蛋撻、可樂，以及末日可樂醬、末日煙燻綠醬、南洋酸甜醬、青花椒醬4款特色沾醬，優惠價888元。

11月24日起，凡購買指定餐點，加價99元，即可獲得「末日盲盒公仔」1個。將肯德基上校爺爺化身漫威宇宙英雄，共有「獨眼龍」、「雷神索爾」、「石頭人」，「金牌手」，以及披上神秘綠色斗篷的「末日博士」，售完為止。

活動期間，台北八德店將化身「末日庇護所」，將空間融入末日博士的視覺與互動元素，讓粉絲可以盡興拍照。同時11月24日至11月30日期間，凡於八德店消費「末日漢堡XL全明星餐」，即有機會扭扭蛋，將徽章、鑰匙圈等4款小物帶回家。

末日嚼起無骨雞腿霸。記者陳睿中／攝影

肯德基攜手《復仇者聯盟：末日崛起》，限時推出「末日全餐」。記者陳睿中／攝影

末日派對盒，每組888元。記者陳睿中／攝影

末日起司條。記者陳睿中／攝影

末日蛋撻。記者陳睿中／攝影

末日漢堡。記者陳睿中／攝影

凡於八德店消費「末日漢堡XL全明星餐」，即有機會將徽章、鑰匙圈等4款小物帶回家。記者陳睿中／攝影