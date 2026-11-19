國際精品近年成長力道低迷，百貨零售業呈現持平或小幅成長，GLORIA OUTLETS華泰名品城持續強化品牌陣容豐富度與差異性，截至目前為止業績成長12%。華泰集團執行長陳炯福指出，今年業績可達成130億元，明年上看140億元、2028年達成150億目標。目前嘉義店如預期進行，預計在2028年底前登場，現在也在考察東南亞市場，調研佈局海外市場的可能性。

華泰名品城嘉義店土地有10公頃、220家品牌店數，跟桃園華泰一樣分三期開出。陳炯福說，「嘉義店招商部分之前已接觸兩三年，正式招商現在剛開始，但我對招商沒有太大擔心，桃園店很多品牌都想去。招商邏輯兩邊基本類似，但精品比重一定有調整，南北消費者一定有不一樣，但落差我覺得沒那麼大。南部有一千萬人口，嘉義開車一小時就涵蓋到台中，你要先投資才曉得南部有沒有經濟實力」。

華泰名品城總經理劉亭君談到，「相較桃園店國際精品比重多，嘉義店會以高知名度輕奢品牌為主，若跟桃園店精品比例一樣，不見得是南部市場有需要的。另外，嘉義有豐富的在地文化，也會再增加當地文化敘事產業，也會打造特色店型」。

華泰桃園店客群有85%是北部客，品牌影響力難以觸及中南部，陳炯福認為「華泰名品城最大的挑戰是知名度，跟亞洲區幾個比較大的Outlet知名度還有落差，未來知名度更大後，可以帶來更多來客。」趁著嘉義店開出，華泰未來客層號召力將可擴大至北中南，屆時華泰名品城也會推出App，串聯北中南客群與服務。

談到精品目前困境，陳炯福認為，「Z世代對精品無感，對精品較無價值的感受。相較百貨，華泰名品城的優勢是業種平均，不會像百貨有的精品占比高、有的是缺少精品，我們比較不怕此消彼長」。這一兩年華泰名品城引進數個日、韓指標品牌Outlet店型，成功開發20至35歲客層，為華泰今年帶來很大的成長拉力。

劉亭君指出，今年華泰以品牌組合優化驅動成長，陸續迎來ISSEY MIYAKE、Marimekko等18個新品牌進駐，並完成20間品牌改裝及擴店，調整後櫃位業績較去年成長118.5%。耶誕前夕，再迎來Abercrombie & Fitch、NB Premium及饗賓集團旗下的貓將壽司進駐，持續拓展MZ世代消費客群，強化Outlet競爭力。

華泰名品城年度耶誕檔期即起登場。圖／華泰名品城提供