影音串流平台Disney+歡慶登台5周年，首度公開《Disney+台灣5周年趨勢觀察與發現》。華特迪士尼公司台灣、香港、新加坡及馬來西亞副總裁暨董事總經理Mark陳永樂與台灣華特迪士尼公司整合行銷總監Ken蔡宜學親自出席，回顧5年來平台與台灣觀眾共同成長的歷程，同時揭曉接下來的重量級片單與會員專屬福利藍圖。

根據官方首度釋出的台灣觀影數據顯示，韓語及華語內容已佔平台總觀看時數近6成，展現亞洲故事在台灣市場的強勁吸引力。其中，現象級韓劇《MOVING異能》自2023年上線以來，至今仍穩居台灣「累積觀看量」最高的在地原創影集寶座；而11月3日甫上線的年度話題韓劇《再婚皇后》，更在3天內創下Disney+在地原創影集有史以來最高的全球首播觀看紀錄。此外，漫威宇宙魅力依舊不減，《奇異博士2：失控多重宇宙》奪下平台累積觀看時數最高電影，且每逢院線新作上映，便會帶動平台內相關經典作品的重溫熱潮。在多元內容形式方面，KeSPA Grand Finals電競總決賽與第40屆金唱片獎頒獎典禮，分別創下運動類節目最高觀看次數及直播節目首日最高觀看紀錄，印證即時娛樂已逐漸融入台灣觀眾的日常生活。

邁入下一個5年，Disney+也搶先預告多部重磅新作與直播盛事。戲劇方面，除了廣大劇迷敲碗已久、集結原班人馬與新生代演員加盟的《MOVING異能》第2季即將登場外，由金宣虎與秀智主演、講述貧窮畫家與神秘吸血鬼故事的韓國原創影集《魅惑》，以及改編自全球熱銷小說、由《MOVING異能》男星柳承龍飾演雜貨店老闆的韓劇《解憂雜貨店》也將陸續上線。同時，華語奇幻新作《新聊齋》、熱播古裝劇《寶珠》最新集數，以及改編自知名遊戲的《死亡擱淺：孤立無援》也都在片單之列。

蔡宜學表示，自2022年推出的「Disney+專屬福利（Disney+ Perks）」結合了內容、品牌商品與實體體驗，未來更有機會將觸角延伸至迪士尼樂園、郵輪與運動體驗，為訂戶提供「金錢買不到」的電影特映會與專屬粉絲活動。陳永樂也強調，「過去5年是台灣觀眾成就了現在的Disney+，期許未來5年平台不僅是串流影音服務，更能成為大眾走進迪士尼宇宙、探索精彩故事的核心起點。」

《死亡擱淺：孤立無援》改編自知名遊戲《死亡擱淺》，以嶄新視角延伸其末日世界觀與人類連結的故事。圖／Disney+提供