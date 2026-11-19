年輕潮流世代的隨身配件就是要夠搶眼、有個性，7-ELEVEN攜手2025年竄紅的「比奇堡居民路人魚」系列，自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，並開發逾50款系列周邊限量商品，除了經典的主角海綿寶寶、章魚哥、派大星等角色外，更有火紅的郵差魚、躺平魚、瘸腿魚、無情比YA魚等多款人氣配角們，商品結構也集中在配件類與居家用品，讓消費者可以隨身攜帶，每日更換不同「魚種」，各種路人魚從綠葉變成配角，表達自己不同的心情狀態。活動期間當筆消費不限金額、報會員手機直接買，限量商品售完為止。

經典動畫《海綿寶寶》中的比奇堡路人魚們原本在海底世界中各自扮演著不同背景角色，但近兩年最佳綠葉們變身超夯主角，因為表情呆滯、奇特造型與貼近上班族的各式寫實模樣，在各大社群平台竄紅，更帶動迷因梗圖話題發燒變成新世代潮流配件與話題，進而衍生出掛飾、衣服、抱枕的各種多元化商品。

最經典的掛飾類首推「It's ok」、「還是個寶寶」、「好朋友貼貼」、「啊？我嗎？」、「幸福時刻」等多款不同種類路人魚，皆是今年下半年竄起的新綠葉，不需要拆盒玩就可以帶走自己想要的掛飾，其中還有2款是超過30公分的大玩偶，擺在家裡絕對是最醒目的存在。

實用日用品此次也有許多全新的品項，包含「封口機」可以將食物與零食隨時真空保存、癱癱魚的「藍牙耳機」立體造型完美復刻只想窩在沙發追劇的慵懶模樣、盒玩系列中的高人氣瘸腿魚化身「公仔造型街燈」照亮辦公桌；另外還有比奇堡居民造型擦手巾、可愛造型髮帶系列、復古隨聲吊飾、防丟器也印上不同圖案的路人魚們，讓家裡變成專屬的比奇堡海底世界。

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為比奇堡居民系列防丟器。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為癱癱魚藍牙耳機。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為比奇堡系列封口機。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為比奇堡居民U型枕。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為比奇堡系列呆呆魚氣囊支架。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自11月25日下午3點起推出比奇堡路人魚快閃購活動，圖為比奇堡居民收納式造型擦手巾。圖／7-ELEVEN提供