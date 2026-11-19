瑞士精品咖啡品牌Nespresso攜手水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出「璀璨獻禮・『啡』凡時刻」節慶聯名系列，即日起限定登場。此次合作從咖啡風味、限量咖啡機到耶誕倒數月曆及隨行配件，推出四大節慶提案，其中最吸睛的是鑲嵌44顆水晶的CITIZ PLATINUM聯名咖啡機，建議售價1萬1,600元。

聯名系列首先推出三款限定咖啡，包括雙份濃縮黑咖啡、榛果布朗尼風味及藍莓起司蛋糕風味，從深焙穀物、可可焦糖到莓果甜香，提供不同品飲選擇。黑咖啡ORIGINAL系列每條10顆售價300元，VERTUO系列350元；兩款甜點風味咖啡則依系列售價300元至400元。

聯名設計商品還包括PIXIE LUNGO幻彩粉色咖啡杯，售價720元，以及採用90%再生不鏽鋼製成的TRAVEL流影綠隨行杯，售價1,400元。另推出施華洛世奇聯名耶誕倒數月曆，內含24天咖啡膠囊驚喜，最後一天以聯名配件作為壓軸，ORIGINAL系列售價1,980元、VERTUO系列2,180元。

節慶優惠同步登場，即日起至11月30日購買指定數量咖啡膠囊，可獲贈聯名馬達加斯加55%牛奶巧克力及咖啡杯盤組；ORIGINAL系列單筆購買滿100顆、VERTUO系列滿80顆即可獲贈巧克力，達指定更高數量再加贈杯盤組。

此外，Nespresso大巨蛋啡凡概念店消費滿1,500元且包含指定配件，可體驗專屬刻字服務，為年末交換禮物增添個人化心意。

抹茶綠奶蓋阿芙加朵。圖/Nespresso提供

藍莓雲朵冰拿鐵。圖/Nespresso提供

施華洛世奇聯名榛果布朗尼風味咖啡。圖/Nespresso提供