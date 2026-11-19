第12屆「日本東北遊樂日」將於12月5日至6日在華山1914文化創意產業園區登場，集結日本東北七縣超過33個參展單位，以及長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航、日本航空、全日本空輸等六大航空公司。活動免費入場，現場除了旅遊資訊、特色物產與工藝品，還有清酒品飲、手作DIY、武將表演，並準備總計3,000份好禮，最大獎包括日本來回機票及JR東日本鐵路周遊券。

今年活動以「東北溫暖如初」為主題，延續2013年首度舉辦以來的交流精神。日本東北遊樂日最初是為感謝台灣民眾對日本311震災的援助而舉辦，經過12年，已成為台灣年度日本東北文化活動之一。今年東北七縣：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島及新潟，將帶來在地旅遊資訊、特色工藝、土特產及伴手禮，讓民眾一次掌握不同地區的旅遊亮點。

現場也集結六大航空公司，提供日本航線及旅遊資訊，方便民眾規劃行程。主辦單位並準備兩種抽獎方式，讓參觀民眾有機會把日本機票及東北好禮帶回家。其中，每日上午10時開場時，將在入口處發放每日限量1,000份的早鳥抽獎券，獎項包括長榮航空、中華航空、台灣虎航提供的日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券，以及東北七縣特色物產禮盒。

不想一早排隊，也可參加集章挑戰。活動期間每日發放1,500張集章挑戰卡，兩天合計3,000張，完成指定任務即可獲得獎品，內容包括日本來回機票、六大航空公司限定周邊、JR東日本鐵路周遊券，以及空運來台的東北傳統工藝品等。

體驗活動方面，現場規劃東北工藝品手作DIY，讓民眾親手製作紀念品；「東北BAR」則由專業唎酒師帶領，品嘗日本東北各地限定清酒與葡萄酒。舞台節目包括YouTube創作者Iku老師、壹加壹分享東北旅遊經驗，還有伊達武將隊演出、武士甲冑體驗、熊谷樂團爵士演奏等，從旅遊、美食到文化表演，呈現日本東北不同面貌。

「2026日本東北遊樂日」12月5日至6日上午10時至下午6時，在華山1914文化創意產業園區東2A至東2D館舉行，最後進場時間為下午5時30分，免費入場。活動詳情可至官方網站查詢。

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日本東北七縣帶來在地旅遊資訊、特色工藝、土特產及伴手禮，讓民眾一次掌握不同地區的旅遊亮點。圖/主辦單位提供

山形六歌仙酒造。圖/主辦單位提供