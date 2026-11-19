歐米茄倒數計時器歸零，宣告2026年達卡青年奧運會（Youth Olympic Games Dakar 2026）揭幕，這是國際奧林匹克委員會史上首度在非洲舉辦的奧運賽事。第四屆的夏季青奧會將舉行為期兩周，匯集約2,700名17歲以下選手齊聚塞內加爾。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，能參與本次將奧林匹克精神在非洲展現的盛會深感榮幸，品牌自1932年起累積奧運計時傳承，2010年新加坡首屆青奧起亦參與歷屆賽事。本屆賽會中歐米茄設置了與奧運及帕拉林匹克運動會同樣精密複雜規格的計時與計分系統，讓選手得以仰賴終點攝影機、電子發令槍及石英驅動的Quantum Timer量子計時器等設備，在高科技的輔助下公平競爭。

硬體計時之外，歐米茄旗下Dionard電視轉播圖表系統也首度全面採用遠端操作，成為大型賽事的運作模式之一。透過海外遠端操控技術，系統能即時呈現4K UHD高畫質轉播圖表，同時縮減競賽場館內的硬體設施規模，這將有助降低現場設備負擔，進一步配合環境永續發展目標。

隨著倒數結束與賽事展開，歐米茄的系統將貫穿整屆賽程，記錄25個正式種類與153場比賽的賽果。對新生代選手而言，這將是展現潛力、爭取榮耀的舞台，而官方指定計時歐米茄（OMEGA）將見證每一位運動新星照亮世界的方式、精準相伴。

由OMEGA設置的倒數計時器日前正式歸零，也為2026年達卡青年奧運會正式揭幕。圖／OMEGA提供

奧運的競速滑冰項目與計時版，有著醒目的OMEGA字樣與背後的技術支援。圖／OMEGA提供

2026年的達卡青年奧運會（Youth Olympic Games Dakar 2026）正式揭幕，這也是國際奧林匹克委員上首度在非洲舉辦賽事，並由OMEGA提供官方計時服務。圖／OMEGA提供