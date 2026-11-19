追星不只能在線上串流聽歌，還能把演唱會門票、優先入場與限定周邊一次打包！KKBOX宣布攜手全球現場演出娛樂品牌Live Nation理想國，推出期間限定全台獨家會員方案，整合旗下生活訂閱服務「KKBOX ONE」及追星體驗品牌「Planet K」，從演唱會門票、優先購、藝人親簽周邊，到飲品兌換與快速通關，為樂迷打造更完整的追星體驗。

Live Nation理想國過去曾引進酷玩樂團Coldplay、魔力紅Maroon 5、瑪丹娜Madonna、亞莉安娜Ariana Grande，以及BLACKPINK、TWICE等國際知名藝人與團體，即將登場的《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會也是由其引進，累積不少大型演唱會主辦經驗。這次與KKBOX合作，也將進一步把現場娛樂資源轉化為會員專屬福利。

此次推出的「LIVEHOUSE+」全台獨家訂閱方案，將於KKBOX ONE推出，採限量300組、年費15,000元形式發行，鎖定重度演唱會愛好者。會員每年至少可透過登記抽選，中選並取得7場Live Nation理想國主辦演出的門票，每場提供2張，等於一年有機會參與多場國際級演出。

除了門票福利，會員在指定演唱會還能享有優先入場及官方周邊商店快速通關服務，並可兌換演出飲品。不定期還有藝人親簽海報、限定周邊抽選，以及LIVEHOUSE+與Live Nation理想國聯名商品專屬購買機會。訂閱後也能獲得迎新禮包，內容包含實體會員卡及聯名限定商品。

KKBOX旗下追星品牌「Planet K」也同步擴大會員福利，即日起訂閱「超級粉絲」年方案，年費1,920元，除了原有追星服務，更與Live Nation理想國及全台各大演唱會主辦單位合作，提供指定演唱會門票優先購買資格，或參加門票及周邊商品抽選，全年預計涵蓋超過40場演唱會。首波合作活動也已登場，會員有機會抽中12月K-POP男團台北演唱會門票。

KKBOX總經理葉展昀表示，串流音樂改變了大眾接觸音樂的方式，下一階段則是讓樂迷獲得更完整、深入的參與體驗，希望透過數位音樂與現場娛樂資源整合，串聯線上聆聽、購票觀演及會員專屬活動。

此外，為歡慶合作，KKBOX也推出限時「追星拉霸」活動，即日起至11月30日，所有KKBOX會員每天都能參加1次，有機會抽中演唱會門票及限定周邊。

KKBOX旗下追星體驗品牌「Planet K」會員權益再升級，訂閱即享演唱會優先購和抽票福利。圖／KKBOX提供