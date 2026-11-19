Burberry今年於紐約馬克飯店（Mark Hotel）展開節慶企劃，以品牌經典格紋與英倫元素妝點這座位於麥迪遜大道與第77街交會處、鄰近中央公園的地標飯店。飯店內外可見迎賓旗幟、大型蝴蝶結、節慶插畫、格紋聖誕樹與重現建築外觀的訂製薑餅屋。首周戶外花車還換上特製紅格紋並發放紀念明信片，帶來溫馨、熱鬧的節慶氣息。

這並非Burberry首次與高級飯店合作，過去在前任創意總監Riccardo Tisci時期便曾以「TB夏季花押字（TB Summer Monogram）」打造海灘俱樂部派對，現任創意總監Daniel Lee則改以強化英倫文化敘事、在地色彩重塑經典格紋（House Check）的沉浸式接管（Hotel Takeover）形式；單以2026年便先後和法國蔚藍海岸、希臘雅典里維埃拉、泰國曼谷的多個高級飯店、度假村合作，持續將經典英式風情結合在地文化。

本次Burberry也在飯店Madison頂層套房設置預約制私人購物空間，提供獨家單品與Heritage系列風衣。飯店本身除擁有104間客房與47間套房，並將在今年年底開設健康養生水療中心，亦曾獲《Condé Nast Traveler》2026年三冠王獎項。

此波節慶企劃同步延伸至Bloomingdale's百貨及Burberry位於57街的旗艦店，櫥窗以英國莊園宅邸節日聚會為靈感，呼應年度企劃《Burberry典藏暖獻：禮讚170周年雋永風采》。櫥窗運用天鵝絨格紋窗簾與大型書籍陳列，展期至2027年1月4日，延續從飯店空間到商業街區的節慶視覺脈絡。

在選禮與客製化服務方面，57街的旗艦店內The Cashmere Shop更匯集女裝、男裝、童裝與皮革製品，圍巾及針織衫並提供字母印製服務。全新Burberry x Smythson文具與遊戲系列則支援最多三個金色字母燙印，將飯店節慶氛圍轉化為可帶走並客製化的冬日禮品選擇。

Burberry節慶系列仿動物紋理包款，價格店洽。圖／Burberry提供

馬克飯店為Burberry改造的首周戶外花車並發放紀念明信片，帶來熱鬧的節慶氣息。圖／Burberry提供

Burberry今年將格紋披上紅色改造成紐約馬克飯店的主視覺，傳遞溫馨與歡樂氛圍。圖／Burberry提供