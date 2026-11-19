蘇格蘭喀什米爾針織品牌BARRIE首度與英國當代藝術家Damien Hirst合作推出聯名系列，藝術家Damien Hirst並以穿著者的視角構建理想衣櫥，系列並將其代表性的Spots圓點與Butterfly蝴蝶圖騰轉化為設計元素、手法，帶來色彩與樣式的藝術趣味。

出生於1965年的Damien Hirst在藝術創作中同時探討著美、宗教、科學與生死，並以斑點畫作、自然歷史及鑽石骨頭等系列最為知名。他曾在1988年發起《Freeze》群展因而開啟了英國當代藝術浪潮，1995年獲頒透納獎（Turner Prize），作品並獲大英博物館與紐約現代藝術博物館典藏；擁有超過120年歷史的BARRIE則是創立於1903年的蘇格蘭品牌，此次聯名更體現了百年工藝與視覺藝術的跨領域相會與火花。

全系列服裝是於蘇格蘭的Hawick小鎮工坊製作，不僅結合傳統技藝與針織科技，各色系款式並採1至100的獨立編號限量生產，宛如將美術館典藏穿戴上身。Spots圓點系列涵蓋拉鏈針織上衣與圓領針織衫，提供白底彩點、白底灰點及黑底彩點三種配色；Butterfly蝴蝶系列則推出連帽上衣與長褲成套設計，運用白、黑、紅、綠四色搭配。全系列除頂級喀什米爾外套、束口長褲、圍巾與毛毯外，亦推出棉質T恤、連帽上衣與可自由搭配的刺繡布章。

為呼應美術館商店街的趣味紀念品概念，系列同步推出Collections收藏小物，包含胸針、明信片、馬克杯、磁鐵、鉛筆組與筆記本；聯名服裝將於團團敦南旗艦店獨家販售，聯名小物則在團團敦南旗艦店與官網、限量上市。

BARRIE X Damien Hirst大圓點羊毛外套白色款，價格店洽。圖／喜事國際提供

BARRIE X Damien Hirst彩色圓點T恤黑色款，價格店洽。圖／喜事國際提供

BARRIE X Damien Hirst圓點筆記本，價格店洽。圖／喜事國際提供

英國藝術家Damien Hirst與BARRIE一同聯名推出服裝以及模仿美術館紀念品小物。圖／喜事國際提供