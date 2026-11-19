冬至吃湯圓、元宵吃元宵 台北十大人氣名店揭曉

每逢冬至，總少不了一碗熱騰騰的湯圓！圓潤飽滿的外型象徵團圓、圓滿，而到了元宵節，民間則有吃元宵的習俗。無論是包著香濃芝麻、花生餡的甜湯圓，還是搭配茼蒿、油蔥與肉燥湯頭的鮮肉鹹湯圓，都是許多人熟悉的節慶滋味。2026年12月22日是冬至，《網路溫度計DailyView》曾推出台北十大必吃湯圓店調查，當時由施家鮮肉湯圓奪冠，九如商號、蘇媽媽湯圓緊追在後。時隔6年，如今再度盤點台北人氣湯圓名店，究竟有哪些熟悉的老味道依然榜上有名，又有哪些店家成功擠進前十？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀測近兩年台北湯圓名店的網路聲量，整理出十大人氣店家。本次調查以台北市仍有實體營業據點、提供湯圓餐點的店家為主要篩選條件，涵蓋傳統甜湯圓、鮮肉鹹湯圓、酒釀湯圓及特色冰火湯圓。想趁冬至來碗暖心甜湯，還是偏愛鹹香飽滿的鮮肉湯圓？究竟哪家湯圓店最受網友關注？一起揭曉2026年台北十大人氣湯圓名店！

No.10 雙連圓仔湯

網路聲量：349筆

地址：台北市大同區民生西路136號

從1951年路邊攤起家的「雙連圓仔湯」，由姚氏夫婦創立，如今已傳承至第三代，是雙連商圈經營超過70年的甜品老店。除了店名中的圓仔湯，燒麻糬也是許多顧客來店必點的招牌。與一般直接水煮的麻糬不同，店家採用低溫熱油方式製作，讓麻糬保持軟Q口感。口味分為甜、鹹兩種，甜的裹上花生芝麻糖粉，鹹的則搭配海苔鹹鬆，呈現截然不同的風味。

想吃湯圓的民眾，可以搭配紅豆湯、花生湯，或加入芋泥、白木耳、桂圓等配料，依個人喜好組合。雙連圓仔湯曾在《網路溫度計DailyView》2020年台北湯圓榜單排名第5，今年再度進入前十，延續老店在台北甜品市場的知名度。

No.9 蕭記大餛飩

網路聲量：364筆

地址：台北市北投區裕民一路40巷21號

店名雖然叫「蕭記大餛飩」，但鮮肉鹹湯圓同樣是不少饕客慕名而來的招牌。位於石牌市場周邊的蕭記，除了大餛飩、魚丸及肉圓，也供應傳統客家風味的手工鹹湯圓。特別的是，店內還能將餛飩與湯圓搭配成一碗，讓喜歡兩種小吃的民眾一次滿足。鹹湯圓以糯米製成柔軟帶Q的外皮，包入調味豬肉餡，搭配油蔥酥、芹菜等配料，湯頭清爽又帶有香氣。

比起甜湯圓，蕭記的鹹湯圓更適合想吃點熱食、填飽肚子的民眾。有網友推薦「鹹湯圓是必點，湯頭順口不油膩，湯圓軟Q又有料，吃起來很暖胃」；也有顧客對鮮肉內餡印象深刻，直呼「鹹湯圓真的是招牌，咬下去裡面的肉汁直接噴出來，好爽」。由於手工湯圓每日供應數量有限，部分時段可能提前售完，想品嚐這道石牌在地小吃，不妨提早前往。

No.8 八棟圓仔湯

網路聲量：781筆

地址：台北市中正區中華路二段307巷14號

來到南機場夜市，除了各式人氣小吃，「八棟圓仔湯」也是不少人推薦的必吃美食。這家創立於1977年的老店，招牌酒釀蛋湯圓曾在2014年全國湯圓PK大賽拿下冠軍。店名「八棟」源自攤位所在的南機場公寓第八棟，從早期販售傳統甜湯，到如今提供芝麻、花生包餡湯圓，以及地瓜圓、芋圓等多種配料，成為許多人逛夜市時的甜點去處。

招牌酒釀蛋湯圓帶有淡淡酒香，搭配軟Q湯圓與滑嫩蛋花，口感層次豐富。有網友分享「酒釀不像一般的白色糯米，有摻入一些紫米，湯圓地瓜圓和芋圓都好吃」；也有顧客直呼「酒釀湯圓真的是有夠香有夠好吃，每次來都會想來一碗」。除了酒釀系列，店內還有桂圓糯米粥、花生湯等甜品，適合在逛完夜市後，來上一碗熱甜湯作為收尾。

No.7 臺一牛奶大王

網路聲量：953筆

地址：台北市大安區新生南路三段82號

位於台灣大學附近的「臺一牛奶大王」，自1956年創立至今，已走過70個年頭，是許多台大學生與附近居民的共同回憶。店內除了招牌牛奶冰，冬季熱賣的紅豆湯圓也是人氣品項，將軟Q的小湯圓加入熬煮綿密的紅豆湯，簡單的搭配就能品嚐到熟悉的古早味。有老顧客感性分享「這間店承載了我超過四十年以上的回憶，感覺得出餐點用心，儘量保持創店原本的味道」。

除了紅豆小湯圓，店內還有芝麻、花生等包餡甜湯圓，以及客家鹹肉湯圓，從濃郁甜湯到鹹香肉餡都能品嚐。有網友分享「甜的喜歡紅豆湯＋小湯圓，鹹的餛飩和鹹湯圓都好好吃」，道出這家老店甜鹹兼具的特色。店家也提供生湯圓宅配服務，包含芝麻、花生、鹹肉等口味，讓民眾不必到店，也能在家自行烹煮。

No.6 三六食粑（原三六圓仔店）

網路聲量：1,084筆

地址：台北市萬華區三水街92號

創立於1943年的「三六食粑」，最初由阿祖與阿嬤從江子翠搭渡船到龍山寺前擺攤販售糕粿、圓仔，如今已傳承至第四代。店內最具特色的是手工包餡湯圓，芝麻、花生口味不只內餡香濃，連外皮也分別加入芝麻粉與花生粉，讓每一口都能吃到不同層次的香氣。除了湯圓，店內也供應紅豆湯、花生湯、紫米桂圓粥及燒麻糬，保留老台北人熟悉的甜品滋味。

另一項人氣品項是「鹼粽冰」，將鹼粽切成小塊，搭配湯圓、芋圓、地瓜圓，再淋上糖水與剉冰，吃起來清涼又有嚼勁。鹼粽本身Q軟彈牙，帶有淡淡的鹼香，與香甜糖水形成獨特組合。除了甜品，店家也販售紅龜粿、草仔粿等傳統糕點，近年更透過品牌改造，從原名「三六圓仔店」更名為「三六食粑」，讓這家超過80年的萬華老店，在保留古早味的同時，也有了嶄新的面貌。

No.5 御品元冰火湯圓

網路聲量：1,108筆

地址：

台北總店：台北市大安區通化街39巷50弄31號

台北饒河店：台北市松山區饒河街178號

誰說湯圓只能配熱湯？在台北臨江街夜市、饒河街夜市都能吃到的「御品元冰火湯圓」，曾在2020年《網路溫度計DailyView》台北湯圓榜單排名第4，今年再度維持前五。最初因為夏季湯圓生意較為冷清，創辦兄弟才想出將熱湯圓搭配剉冰的創意吃法，意外成為招牌，也曾獲得米其林必比登推介。店家採用傳統竹篩滾製的方式製作元宵，外皮薄而Q彈，芝麻內餡細緻濃郁，花生口味則保留顆粒感。有網友吃過後稱讚「湯圓吃得出是手工現做，比起市售大品牌的包餡湯圓更顯得Q彈有嚼勁」。

招牌冰火湯圓將熱騰騰的芝麻、花生元宵放上清冰，再淋上桂花蜜，冷熱交錯的吃法令人印象深刻。有顧客分享「冰火湯圓好吃，有芝麻跟花生的口味，生意很好！」，還推薦吃完元宵後，將剩下的冰加入桂花蜜與檸檬汁，享受清爽酸甜的滋味。除了冰火組合，店內也有酒釀蛋湯圓，適合偏愛熱甜湯的民眾。

No.4 施家鮮肉湯圓

網路聲量：1,136筆

地址：台北市大同區延平北路三段58號

曾在《網路溫度計DailyView》2020年台北湯圓榜單奪下冠軍的「施家鮮肉湯圓」，今年再度名列前段班。這家位於延三夜市的老店創立於1964年，最初由第一代老闆娘擺攤販售，如今已傳承至第二代，主打苗栗客家風味的鮮肉鹹湯圓，也曾連續多年獲得米其林必比登推介。施家堅持以純糯米製作湯圓外皮，包入鹹香紮實的鮮肉餡，搭配帶有油蔥、冬菜與蝦米香氣的大骨湯，成為不少人喜愛的傳統小吃。

隨著雙連一帶的「燕山湯圓」老店歇業，也有熟客開始尋找其他鹹湯圓名店。一名網友回憶，小時候住在雙連站附近，想吃湯圓就會到燕山湯圓，得知老闆退休後，轉而造訪施家鮮肉湯圓，分享「這邊的湯圓個頭大，一碗四大顆，湯圓的皮糯軟中帶Q，肉餡鹹香紮實」，也特別提到湯內帶有韭菜香氣。另有顧客稱讚「鮮肉湯圓真的不錯吃，湯圓皮Q嫩軟綿」，但認為其他餐點表現較為普通，呈現不同的用餐感受。

No.3 蔡萬興老店

網路聲量：1,291筆

地址：台北市中正區和平西路一段118號

創立於1953年的「蔡萬興老店」，是台北知名的江浙料理老字號，早期從和平西路與南昌街附近的小攤起家，歷經多次搬遷，2019年回到和平西路現址經營。店內以寧波湯圓、湖州粽、菜肉餛飩等傳統江浙料理聞名，其中招牌「酒釀蛋芝麻湯圓」更是許多老饕必點的甜品。店家堅持傳統吊漿工法，將浸泡後的糯米磨成水磨湯圓粉糰，製作出滑潤又帶有彈性的外皮；黑芝麻內餡則經過洗、曬、炒、磨等工序，搭配手工豬油，咬開後流出香濃細滑的芝麻餡。再佐以帶有淡淡酒香與自然甘甜的酒釀、柔嫩蛋花，交織出豐富的香氣與口感。

除了到店享用，蔡萬興也提供冷凍食品及宅配服務，方便民眾在家自行烹煮。酒釀湯圓尤其受到網友推薦，有人稱讚「酒釀香甜，湯圓皮薄餡多，而且口感非常細緻」；另一名網友則分享聚餐經驗，認為店內每道料理都展現師傅功力，尤其酒釀湯圓「綿密細緻口感，吃得出手捏的真功夫」。

No.2 蘇媽媽湯圓

網路聲量：1,801筆

地址：台北市大安區通化街39巷19號

來自南投埔里的「蘇媽媽湯圓」，曾在2020年《網路溫度計DailyView》台北湯圓榜單拿下第3名，今年更進一步登上第2名，連續兩屆穩居前三。總店位於埔里鎮中山路三段，除了台北通化街門市，也在台中設有模範街、逢甲等分店，將傳統古早味帶到不同城市。店家以手工湯圓聞名，除了芝麻、花生、紅豆、芋頭等甜口味，也有鮮肉鹹湯圓與餛飩。其中鹹湯以豬大骨、干貝、蝦米等食材熬煮，有網友分享「餛飩鹹湯圓喝第一口湯時感覺有海味，以為只是蝦皮，吃到碗底才發現是用干貝」，更直呼「老闆真是不惜成本，用心的店，要大家支持」。

喜歡甜食的民眾，也能試試不同口味的包餡湯圓。有網友特別推薦綜合冰湯圓，表示「感覺是全手工製作，內餡甜度剛好，真材實料」，並稱讚紅豆、芋頭、芝麻、花生4種口味都很好吃。除了到店享用，蘇媽媽湯圓也提供冷凍生鮮包餡湯圓訂購，包含鮮肉、芝麻、花生、紅豆及芋頭等口味，讓民眾在家也能自行烹煮，無論冬至或元宵節，都能與家人共享傳統湯圓的滋味。

No.1 水龜伯古早味

網路聲量：2,053筆

地址：台北市北投區石牌路二段75巷8號

2026年台北十大人氣湯圓名店冠軍，由北投石牌的「水龜伯古早味」拿下！創立於2004年的水龜伯，以1930年代懷舊復古風格打造店面，從裝潢擺設到傳統甜品，都散發濃濃的古早味。店內除了紅白小湯圓，還有豆花、燒麻糬、仙草及各式冰品，並提供近20種配料，讓民眾自由搭配。冬天可以來碗熱騰騰的花生湯圓，夏天則能享用清涼剉冰，一年四季都有不同的吃法。

水龜伯在石牌一帶的人氣不容小覷，有網友形容「石牌冰品超級名店，也是石牌三大豆花之首，無時無刻都爆炸多人」，道出店內經常出現的熱鬧景象。除了湯圓，黑糖燒麻糬與蜜芋頭也獲得不少好評，有網友分享「麻糬Q軟帶著濃郁黑糖香，花生粉更是畫龍點睛」，並稱讚蜜芋頭「綿密鬆香、甜度剛好，搭配豆花或刨冰都超對味」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月13日至2026年11月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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