一條紅圍巾、一頂聖誕帽，就能為年末聚餐多添一份優惠。寶成（9904）集團旗下裕元花園酒店，即日起至12月31日推出「裕元耶誕城」，串聯溫莎咖啡廳、玫瑰烘焙坊、喆園鮑魚中餐廳、元膳鐵板燒及Hidden Eight映景觀餐廳，以紅、粉、紫、橘、藍五種色彩，推出節慶料理與互動活動，搶攻耶誕與歲末聚餐商機。

消費者穿戴紅色衣飾至溫莎咖啡廳用餐，完成指定合照打卡，成人即可享88折；於玫瑰烘焙坊消費，與粉紅聖誕樹或主題餐點合照上傳IG／FB，標記#玫瑰烘焙坊並出示畫面，即贈限量玫瑰蛋白霜餅一組。

另外至喆園鮑魚中餐廳、元膳鐵板燒及Hidden Eight映景觀餐廳消費滿額，還能參加抽獎、盲盒或扭蛋活動，獎項包括招牌片皮鴨、鐵板燒套餐，以及日本A5和牛肋眼，為聖誕聚餐增添期待。

裕元花園酒店表示，溫莎咖啡廳今年以「紅色聖誕・百匯狂歡」迎接歲末聚餐，將紅酒、番茄、紅椒與莓果融入餐檯。現切爐烤牛排搭配紅酒蔓越莓醬汁，另有紅鑽蕃茄西班牙海鮮燉飯、匈牙利燉牛肉。甜點區則以覆盆子慕斯、紅絲絨杯子蛋糕、草莓奶酪及聖誕薑餅人，呼應紅色主題。

活動期間，穿戴紅色毛衣、圍巾、配件或聖誕帽，並與現場聖誕裝飾合照打卡，成人用餐即可享88折，平假日午餐、晚餐及假日慢享午餐皆適用，另加原價一成服務費；學童及幼童不適用此優惠。

玫瑰烘焙坊推出「粉紅聖誕・甜蜜盛開」，以粉紅生乳捲、玫瑰生巧克力、粉紅泡芙與粉紅聖誕草莓吐司，搭配草莓玫瑰歐蕾及粉紅聖誕氣泡特調，讓交換禮物聚會、好友午茶都有應景選擇。

消費者於玫瑰烘焙坊消費，與粉紅聖誕樹或粉紅主題餐點合照，上傳Instagram或Facebook並標記「#玫瑰烘焙坊」，現場出示畫面，即贈「粉紅聖誕限定玫瑰蛋白霜餅」一組，限量200組。

喆園鮑魚中餐廳以「紫耀聖誕・鴨軸登場」推出售價1萬8,800元的「聖誕金鴨饗宴」，以招牌蔓越莓醬片皮鴨，搭配起士奶油龍蝦佐蝴蝶麵、蒜椒醬粉絲蒸生蠔、富貴香蒜脆皮雞等料理，提供家庭聚餐與親友餐敘另一種聖誕選擇。

午、晚餐每桌消費滿3,000元，還可參加一次「紫耀金鴨抽抽樂」；滿6,000元可抽兩次，每桌上限兩次。頭獎為價值3,080元的招牌片皮鴨兌換券，另有精選港式點心兌換券、甜品兌換券，以及滿仟折佰優惠券。

元膳鐵板燒以「橘光聖誕・鐵板炙熱」呈現節慶氛圍，以北海道干貝、南非鮑魚與澳洲活龍蝦，搭配牛排、和牛等主餐選擇，讓喜愛海陸料理的饕客在鐵板前享受聖誕套餐。

活動期間單筆消費滿3,000元，即可免費抽盲盒一次。頭獎為價值1,628元的元膳享樂套餐，另有雞排、中卷兌換券及滿仟折佰優惠券。

Hidden Eight映景觀餐廳則以「藍海星光・聖誕饗宴」營造藍色節慶餐桌，推出聖誕星沙蟹肉塔塔、微醺聖誕夜龍蝦燉飯、聖誕夜幕極光肋眼牛排。

單筆消費滿3,000元，可免費扭蛋一次。頭獎為日本A5和牛肋眼，另有起司和牛漢堡、香酥中卷及滿仟折佰優惠券，讓聖誕約會多一份餐後驚喜。

裕元花園酒店表示，「裕元耶誕城」活動自即日起持續至12月31日，從甜點午茶、百匯聚餐到中式桌菜與海陸套餐，提供不同人數與聚會形式的選擇。