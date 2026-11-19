卡娜赫拉萌翻板橋！11月底限定耶誕市集登場 板橋人氣美食一次收藏
迎接浪漫耶誕季！2026新北歡樂耶誕城攜手超萌卡娜赫拉的小動物，11/27至11/29更有熱鬧耶誕市集！除了欣賞夢幻燈飾、拍照打卡，不妨順遊板橋人氣美食，來場暖心又滿足的冬日小旅行！
文化路一段32巷22號
藏身在住宅區的巷弄內，有著純白色的外觀搭配上大片落地窗的設計，提供早午餐、下午茶、甜點及飲品，推薦日式魚排握飯糰、燉番茄牛肉麵、黃金海老炸蝦。（MENU美食誌Yun-Rue Huang提供）
中山路一段124號
90年代復古美式風格，有老宅酒吧的氛圍，是一間非常有主題性的餐酒館。調酒多樣化，吧台區可以欣賞調酒師的調酒秀！適合朋友聚餐，小酌微醺。（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）
民權路202巷12弄12號1樓
藏身在靜巷住宅區的法式甜點店，以韓系簡約質感風格為設計，甜點為每日手工限量。推薦法式千層，濃郁卻不膩口，味道相當有層次，回味無窮！（MENU美食誌Tammy Chou提供）
民權路3號
六必居的粥熬煮大概需要30分鐘的時間，火侯、以及口味都非常入味的那種，並且以砂鍋熬煮，非常適合老人小孩、或者想要養生一下的人。用餐時間是90分鐘，建議事先訂位喔！（MENU美食誌•¥•~獅子大鳴大放提供）
莒光路28巷20號
主打特色丼飯、生魚片料理、握壽司及特製的各式菜色，推薦大脂海鮮珠寶盒、干貝佐蟹膏、The 春～十五貫、轟炸廣島牡蠣、鹽烤鹿兒島青甘下巴。（MENU美食誌Jeremy以食為天提供）
中山路一段295號號 1樓
主打串燒、日式料理、特製餐點及酒精飲品，餐點皆為現點現做，會不定期推出創意料理和限量提供的品項，推薦干貝鮭魚子蒸蛋、未取名の肉餅、柚香鮭魚。（MENU美食誌咩咩愛吃提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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