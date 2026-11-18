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「黑毛屋」插旗南京復興、滿千抽和牛！ 和牛十図「買肉升級變雙人鍋」
天氣涼爽，正是吃鍋的好時機！乾杯集團旗下日式鍋物「黑毛屋」，近期於台北南京復興商圈開設慶城店，為全台第21間分店。店內主打涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋、博多風摩滋鍋等4種經典鍋物，肉品則提供日本和牛、西班牙伊比利豬、PURE RARE芬蘭豬等不同選擇。
慶城店營業時間至晚間23:00，更能滿足下班聚參與宵夜需求。同時呼應會員與品牌活動，到店用餐並成為新會員，即可當場兌換芬蘭豬豬五花、泡菜或可爾必思（3選1）。11月30日前，單筆消費滿1,000元即可獲得「電子刮刮卡」1張，有機會獲得老乾杯和牛盛合雙人份、黑毛屋季節鍋套餐等贈禮，張張有獎。
同揚搶攻冬日火鍋商機，日本和牛進口商「和牛十図」即日起針對平日晚餐與週六時段，推出全新服務「肉舖開鍋」。民眾可於現場挑選自己喜歡的綜合和牛肉拼盤，每盤重約200～250公克，每份660元起；現場加價299元，即可立即升級成為「和牛火鍋」，搭配柴魚昆布湯底、雙人菜盤、白飯與醬料，讓民眾輕鬆開鍋。每份和牛拼盤的肉質、油花各有不同，讓民眾可依照個人喜好挑選，現場亦提供多款和牛部位可供購買。
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