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吃得到松葉蟹、香箱蟹、目光魚！ 辰壽司「旬蟹套餐」限定登場
海峽會「辰壽司」迎接冬令時節，推出冬季主題「旬蟹」，以日本東北地區特產深海目光魚、福岡糸島真鯛等時令漁獲，搭配松葉蟹、香箱蟹等旬蟹食材，打造一系列細緻的日式料理，呈現兼具鮮甜與豐潤的味覺盛宴。
本次的旬蟹主題套餐中，擔任開場的「松葉蟹蝦膏豆腐」，以牡丹蝦頭與蝦膏製成柔滑豆腐，再搭配松葉蟹蟹肉，凸顯出蟹肉的鮮甜與飽滿口感。同樣以蟹入饌的「煙燻櫻桃木香箱蟹」，則將日本石川縣香箱蟹的蟹肉與蟹膏融入炊飯，再以櫻桃木煙燻增添淡雅木質香氣，呈現飽滿而豐富的立體鮮感。
除此之外，「目光魚」嚴選日本東北地區深海目光魚，經鹽醃引出魚肉水分，再以備長炭直火炙烤，達到皮酥、肉鮮嫩的迷人滋味。另道「真鯛柚子」選用被譽為「百魚之王」的福岡糸島產真鯛，經湯霜造り技法處理，保留魚肉鮮嫩本質與魚皮的膠質，再以柑橘酸感增添整體平衡。
同時套餐中也安排「海膽牡丹蝦」、「白甘」、「鮪魚大腹」、「炸鰻魚」等不同品項，帶來多樣的滋味變化。全套旬蟹套餐採Omakase型態設計，每日依照食材狀況調整內容，限於晚餐時段供應，每套6,000元。
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