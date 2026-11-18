以黑色極簡美學與創意可朗芙打開知名度的首爾潮流咖啡廳AUFGLET Taipei，於2026年秋季推出全新菜單，此次一口氣新增5款餐點，涵蓋客製化歐姆蛋、經典早餐盤及韓式雞肉藜麥碗，從厚切培根、香煎鮭魚到蔬菜起司組合，兼顧美味、飽足感與食材搭配，讓品牌從午後甜點據點延伸為貫穿城市日常的Daytime Spot。

此次菜單升級以「清爽、實吃、無負擔」為主軸，其中最具特色的是主打個人化搭配的「Build Your Own Omelette」歐姆蛋系列。首波推出培根起司與蔬菜兩款選擇，前者以白切達起司、莫札瑞拉起司包裹培根及焦化洋蔥，鹹香濃郁；後者則將櫛瓜、洋菇與雙起司結合，佐以蝦夷蔥提味，呈現清甜柔和的蔬食風味，兩款均為460元。餐盤另附自製酸種厚片、綜合生菜、彩色番茄、格蘭諾拉麥片優格及當季水果，也可加購酪梨、雞胸肉或燻鮭魚等配料，自由組合專屬餐點。

喜歡豐盛早餐的人，則可選擇全新推出的經典早餐盤。配菜集結自製酸種厚片、雙太陽蛋、酪梨、洋菇與彩色小番茄，主餐提供兩種選擇。「焦香厚培根經典早餐盤」以厚切培根煎至表面金黃微焦，帶出濃郁肉香與豐厚油脂，售價480元；「鮭魚菲力經典早餐盤」則以香煎方式呈現外酥內嫩的口感，保留魚肉細緻鮮甜，售價630元，分別滿足偏好肉香與海鮮風味的消費者。

另一道「Galbi韓式雞肉藜麥碗」則展現品牌的首爾飲食基因，選用雞胸肉以特製Galbi韓式醬油醃漬後煎製，鹹甜醬香滲入肉質，搭配炒泡菜增添微酸辛香。碗底鋪上芝麻醬藜麥，再加入芝麻菜、煙燻紅椒風味鷹嘴豆、酪梨與甜玉米，交織穀物香氣、蔬菜清爽與韓式醬香，售價430元。

除了新品，AUFGLET Taipei也保留醃漬小番茄布拉塔、酪梨水波蛋、酪梨燻鮭魚酸種吐司等餐點，以及無花果羽衣甘藍沙拉、碳烤時蔬溫沙拉和季節水果希臘優格碗。餐後還能接續品嚐招牌楓糖炸雞可朗芙、冰淇淋可朗芙與可頌球，搭配品牌特色咖啡，讓早午餐、甜點與咖啡形成完整的餐飲體驗。全新菜單平日09:00至18:00、假日08:00至18:00供應，最後點餐時間為16:30。

【AUFGLET Taipei】

．地址：台北市大安區安和路一段 53號

．營業時間：

▪️早午餐

平日｜09:00–16:30（最後點餐）

假日｜08:00–16:30（最後點餐）

▪️晚餐

週五至週日｜18:00–20:30（最後點餐）

焦香厚培根早餐盤480元。圖／AUFGLET Taipei提供

蔬菜歐姆蛋460元。圖／AUFGLET Taipei提供