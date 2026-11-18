瑞士高山滑雪新星、年約22歲的Malorie Blanc正式加入RICHARD MILLE品牌摯友陣容，為冬季運動發展注入新動能，同時RICHARD MILLE也發表了最新的形象視覺，邀請Malorie Blanc配戴上一款鮭魚粉色的RM 07-04自動上鍊運動表、展現新世代的甜美與活躍能量。

出生於瑞士瓦萊州（Valais）的Malorie主攻高山滑雪中的「滑降」與「超級大迴轉」等競速項目，自幼在瑞士安澤爾（Anzère）山坡練習已展現天賦的她，並歷經2024年的青年世錦賽洗禮、2024-2025賽季因傷受阻，再於2026年1月的克朗-蒙塔納（Crans-Montana）站回歸並拿下個人首座世界盃超級大迴轉冠軍，加上RICHARD MILLE與她的理念契合，遂種下本次的合作契機。

Malorie在會面時深受RICHARD MILLE的品牌魄力所吸引，認同品牌不循規蹈矩的製表思考邏輯，這也和她全力以赴的競技精神不謀而合。高山滑雪要求嚴格的自律與多樣化體能，Malorie展現出全能運動員的特質。年僅22歲的她具備強韌的抗壓能力與人格特質，在面對傷病與賽場變數時仍能靜心調適；值得一提的是，Malorie Blanc在體育表現上具備多面向才華，除了高山滑雪外她同時熱愛公路自行車、衝浪、網球，私下也喜歡騎乘重機與跳傘。

只見最新宣傳視覺中Malorie配戴上一只RICHARD MILLE專為女性運動選手設計的RM 07-04自動上鍊運動表，該款式無論從重量、機芯、結構與材質上都可視為專為高強度競技運動設計的高度輕量機械表。表款所使用的動力來源為RICHARD MILLE研發耗時8年問世的CRMA8鏤空機芯，其機芯底板與橋板皆為經黑色PVD與電漿處理的五級鈦合金，因此讓表款可承受5,000g的強烈衝擊、非一般強悍。

Malorie Blanc手上款式的表殼則選用了鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維，因此機芯可承受高衝擊能量、同時讓表款在包含Velcro®表帶時僅有36公克的輕盈姿態；連Malorie也為此讚不絕口：「最打動我的，是他們（RICHARD MILLE）非常注重比賽時腕表的舒適度，我從未想過能戴著手表滑雪、並且幾乎感覺不到它的存在。」

瑞士新生代運動明星Malorie blanc甫成為RICHARD MILLE最新品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供

Malorie blanc在最新視覺中配戴上RICHARD MILLE的RM 07-04自動上鍊運動腕表鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維款。圖／RICHARD MILLE提供

CRMA8自動上鍊鏤空機芯是RICHARD MILLE耗時多年研發，集輕量化、高抗震等特色於一身。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動表鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供