當「粵菜的鮮」遇上「閩菜的醇」，會碰撞出什麼樣的味覺火花？榮獲《香港澳門米其林指南》一星肯定的澳門新濠影滙玥龍軒，日前邀請成都米其林一星暨黑珍珠一鑽名店福滿樓跨海攜手，以「山海相應‧粵閩和鳴」為題，呈現限時兩日的6道式東方饗宴。

這場聯手饗宴的亮點，在於兩位主廚各自深厚的料理底蘊與不同菜系的風味碰撞。玥龍軒由擁有逾20年粵菜經驗的行政總廚黃煒皓領軍，以粵菜講究的時令、本味與火候為基礎，融入潮州料理的陳香特色，演繹細膩而富層次的粵潮風味。福滿樓主理人楊艷彬，則憑藉2025年中國大陸美食競技節目《一飯封神》亞軍，以及2024年《成都米其林指南》年輕廚師獎的肯定，展現新世代閩菜實力，透過現代烹調技法重新詮釋福建傳統風味。

兩位主廚以各自擅長的料理語彙展開對話，從粵菜的清鮮細膩、潮州菜的醇厚陳香，到閩菜的豐潤鮮美，讓不同地域的飲食文化在餐桌上交會，譜出各有特色又相互呼應的山海滋味。

以寓意吉祥的開場前菜「五福臨門」揭開饗宴序幕，集結玥龍軒與福滿樓各具代表性的粵閩冷盤。從「鱘龍魚筋」的爽韌彈口、「魚子醬百花乳豬件」的酥香豐腴，到「潮式滷水鵝肝撻」的鹹香濃醇，再搭配福滿樓的「閩南五香卷」與「百香果漬」，以外酥內嫩的溫潤肉香，交織果香的清新酸甜，讓爽脆、酥酥、鹹鮮與酸香在舌尖層層展開，既呈現兩地截然不同的風味個性，也為接下來的粵閩山海饗宴揭開精彩序章。

接下來的「十五年老菜脯佛跳牆」，由兩位主廚聯手演繹。以閩式佛跳牆的濃厚醇香為底，揉合粵菜講究的清鮮回甘，再加入陳放15年的潮州老菜脯，為傳統珍饈添上深沉而細緻的風味。海參、花膠、鮑魚、瑤柱、火腿與響螺等食材，經8小時文火慢煨，將海味、肉香與酒香悉數融入湯中，呈現褐亮色澤與濃而不膩的口感。

入口先是湯頭的醇厚鮮美，隨後浮現老菜脯經歲月熟成的鹹香與甘韻，尾韻悠長而有層次。席前兩位主廚也親自在桌邊展演製作過程，從珍味食材、展示15年老菜脯及說明其陳化發酵工序，到注入黃酒收尾，讓賓客看見一道佛跳牆如何透過食材、時間與火候的層層交融，淬鍊出深厚滋味。

「潮式胡椒汁麒麟魚柳」則由玥龍軒展現粵潮融合巧思，選用野生筍殼魚帶鱗油浸，呈現外酥內嫩的口感，佐以潮州鹹菜、白胡椒、蝦油及與潮汕菜的靈魂金不換油調製醬汁，交織鹹鮮、酸香與微辛尾韻，凸顯粵菜對火候與調味的細膩掌握。

「崑崙酥芋配燜和牛臉頰」展現兩位主廚對食材風味與口感層次的巧妙拿捏。選用福建檳榔芋細緻塑形，搭配和牛臉頰、崑崙大龍躉魚皮及濃縮肉汁，以慢火煨煮，讓芋頭充分吸收肉香與海味精華。入口先是檳榔芋綿密細糯的質地，隨後交織和牛的醇厚油香與魚皮的膠質口感，鹹鮮中帶著飽滿回甘，層層堆疊出濃郁而不失細膩的海陸滋味。

為讓賓客更深入了解料理背後的工藝，兩位主廚也特別在桌邊示範製作過程，由楊艷彬主廚展示酥芋的塑形與處理技巧，黃煒皓主廚則親自講解魚皮軟化及包裹手法，並將巨型石斑魚皮帶至現場，讓賓客近距離觀察其厚實質地與獨特紋理，從食材原貌到料理呈現，完整感受一道菜背後的細膩功夫。

「荷香糯米蒸紅花蟹」則由滿福樓詮釋閩南料理講究鮮味與火候的豐厚底蘊。先將圓糯米與香菇、干貝、蝦乾拌炒，炒出海陸食材交融的濃郁香氣，再鋪入荷葉，搭配紅花蟹一同蒸製。隨著熱氣蒸騰，蟹肉的鮮甜精華逐漸滲入米粒，荷葉香氣也隨之融入其中，使糯米吸飽鮮美湯汁，口感油潤飽滿卻不黏膩，入口既有干貝與蝦乾的鹹鮮醇厚，也帶著蟹肉細嫩清甜與荷葉淡雅清香，米香、蟹鮮與葉香層層交融，呈現豐盛卻不顯厚重的滋味。

作為整席饗宴的最後一道甜品，「鳳凰單叢檸檬海石花」由兩位主廚共同構思，以潮州鳳凰單叢茶入饌，製成質地輕盈細滑的茶香慕斯，搭配檸檬的明亮酸香，以及盛產於福建、潮州沿海的海石花凍，堆疊出清新而富有層次的風味。入口先感受到單叢茶特有的馥郁茶韻，隨後檸檬果酸輕巧提味，海石花凍則帶來滑嫩爽口、微帶彈性的口感，讓茶香、果香與清涼質地彼此交融。以淡雅回甘取代濃甜，恰好平衡前段粵閩佳餚的豐厚滋味，為整場饗宴留下清爽悠長的尾韻。

十五年老菜脯佛跳牆。圖／新濠影滙提供

潮式胡椒汁麒麟魚柳。圖／新濠影滙提供

荷香糯米蒸紅花蟹。圖／新濠影滙提供

玥龍軒以「玥龍潛雲海」為靈感，讓賓客宛若置身一幅蘊含東方意境的當代山海長卷之中。圖／新濠影滙提供

崑崙酥芋配燜和牛臉頰。圖／新濠影滙提供

五福臨門。圖／新濠影滙提供