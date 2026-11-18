根據經濟部最新發布的2025中小企業白皮書統計，全台目前已有171.6萬家中小微企業，其中獨資與合夥的微型店家就占了102.9萬家，比重高達6成（60%），隨著數位消費趨勢發展，線上通路也成為創業者拓展市場的重要選擇。蝦皮購物自2026年起推出的「全站大免運」，正為資源有限的中小賣家提供強大助力，不僅大幅提升商品曝光與轉單率，更幫助小店在無需負擔高額行銷成本的情況下接觸廣大客群。

2020年加入蝦皮購物的韓國選物賣家Penny Studio，從韓國童裝起步，逐步轉型為文創選物，目前以韓國手機殼為主力，並透過差異化選品策略，搭配蝦皮購物「全站大免運」及多元行銷工具，成功拓展新客群，帶動今年業績較去年同期成長141%，展現小型電商賣家善用平台資源、持續拓展經營機會的成果。

不同於擁有完整營運團隊的大型品牌，Penny Studio主要由負責人Penny一手經營，並透過韓國友人協助當地採購、小幫手支援出貨，以精簡人力維持日常營運。Penny認為，選品差異化是小型賣家的競爭關鍵，例如今年主推的韓國製手機殼，兼具市場需求與特色選品優勢，已成為店鋪主要訂單來源。

蝦皮購物自今年起推出「全站大免運」，消費者不需領券、等待固定免運日或挑選免運賣家，隨時下單滿額都能免運。Penny坦言，過去考量手續費與經營成本，一直未加入免運；但在加入「全站大免運」後，商品曝光與訂單明顯提升，今年截至目前業績較去年同期成長141%，且成長訂單主要來自新客。她認為，蝦皮購物本身具有龐大流量，搭配「全站大免運」後，讓商品更有機會接觸過去未曾觸及的消費者，也降低小額商品的購買門檻。

除了透過免運吸引新客，Penny也持續嘗試不同的行銷方式，結合廣告、短影音及聯盟行銷等工具，增加商品被看見的機會。對於人力有限的小型賣家而言，平台操作的便利性也是重要考量，Penny表示，蝦皮購物後台操作直觀，商品照片不需經過複雜轉檔即可上架，有助減輕日常營運負擔。她認為，除了持續精進選品策略，善用平台流量、免運及行銷工具，也能讓小型賣家在有限資源下，接觸更多潛在消費者，逐步擴大經營規模。

蝦皮購物表示，未來將持續從不同規模賣家的實際經營需求出發，優化全站大免運服務、物流配送、多元行銷工具，以及AI電商應用服務，協助賣家降低經營門檻、提升營運效率，並拓展更多銷售機會，讓更多人力與資源有限的小型賣家，能在競爭激烈的電商市場中發揮自身特色，逐步建立穩定的經營模式。