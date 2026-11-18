年末聖誕節必備儀式感，7-ELEVEN今年首度推出桌上型30cm免組裝迷你聖誕樹、落地60cmDIY聖誕樹套裝，讓小家庭或單身族可用千元有找的價格增添過節氛圍；人氣商品「8大卡通絨毛帽發光聖誕水晶球」升級限量預購，共有Hello Kitty、酷洛米、小熊維尼、史努比等8款超萌IP水晶球應景戴上可愛絨毛帽，每款預購價399元。上述商品11月25日上午11點起開放限量預購。

7-ELEVEN連續多年推出「聖誕主題專案架」，11月25日至12月29日指定零食糖果2件79折、持uniopen聯名卡享3件75折，今年將日本人氣原創角色「Loveez」零食、飲料、泡麵、衛生紙等超過50款品項換上軟萌療癒的情侶檔皮皮（Sumoppi）和琪琪（Pyonchii）包裝，活動期間購買指定Loveez包裝商品任2件加9元可得Loveez徽章一個（共5款款式隨機），數量有限、售完為止。

看準消費者喜愛即時開箱小確幸，今年7-ELEVEN門市推出包含絨毛造型聖誕樹、三麗鷗聖誕小吊飾、史努比家族聖誕小吊飾、哈根達斯絨毛收納盒、可口可樂經典聖誕貨車模型等可愛應景商品，限量現貨開賣。

搶攻交換禮物熱潮，7-ELEVEN今年底再度獻上由「BEAMS DESIGN」推出並在超商獨家開發販售的「COMBINI GOODS」限定系列，11月20日起於全台限定2,500家門市推出34款系列周邊限量販售，以「美式學院風」為主題開發靈感，除了經典的條紋字樣長襪、毛帽、T恤之外，更首度加入兒童襪帽，親子搭配更時尚；另首度推出休閒拖鞋、多功能收納包、皮革零錢包、證件套、皮革短夾、折疊傘附收納包等多項質感選品，售價99元到699元不等（商品陸續到店，依各門市到店時間為準），11月25日至12月22日全系列可享任2件9折。

CITY PRIMA精品咖啡再度跨界出擊，自11月25日至12月22日攜手三麗鷗Hello Kitty推出「Kitty丹寧萌趣集點GO」限定集點活動，以經典丹寧×潮流時尚為設計主軸，將Hello Kitty經典元素融入日常穿搭與生活小物。活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元可用69元加購萌貼公仔，共5款盒玩隨機出貨，數量有限，售完為止；購買CITY PRIMA中杯1杯可得1點、 CITY PRIMA大杯與不可思議咖啡中杯（含以上）1杯可得2點，集滿6點可用加價購或用指定點數換聯名周邊商品，包含丹寧肩背包、潮萌單寧手袋、丹寧系列不銹鋼保溫杯、Kitty潮萌吊飾等限定好物。

7-ELEVEN持續掌握潮流新世代消費型態，在日用品類經營差異化結構持續精進，「大創複合專區」11月25日起於全台北、中、南擴大導入50間7-ELEVEN門市，將親民的生活選物更深入社區；「LOFT SELECT複合店」於高雄夢時代店持續定期更換日本零時差美妝保養、人氣文具飾品、IP周邊等逾千款品項。

博客來旗艦書店也為迎接聖誕佳節，超前於11月2日起便展開「博客來圖像繪本展—年末的暖心收藏」，精選上百款台、日、韓作家膾炙人口的圖像繪本、高質感的進口文具百貨，更首度引進MIFFY GALLERY系列米飛兔針織玩偶，獨家打造130公分高的巨型聖誕樹展演櫃位，營造充滿想像力與溫度的聖誕禮物選品空間。即日起至2027年1月3日止，持文化幣到博客來旗艦書店消費滿499元即可現折50元；於「圖像繪本展」購買兩本書，即可享69元加購BOOK YOUR LIFE閱讀提袋一個；11月19日至2027年1月3日更加碼祭出滿額贈回饋，單筆消費滿888元再送50元圖書抵用券一張、滿2,500元即贈MOLESKINE迷你筆記本掛飾一個，數量有限，送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

7-ELEVEN門市推出絨毛造型聖誕樹、三麗鷗聖誕小吊飾、史努比家族聖誕小吊飾等應景商品，限量現貨販售。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出8大卡通絨毛帽發光聖誕水晶球，11月25日上午11點起開放限量預購，每款預購價399元。圖／7-ELEVEN提供

「BEAMS DESIGN」推出在超商獨家開發販售的「COMBINI GOODS」限定系列，於11月20日起於7-ELEVEN全台限定2,500家門市限量推出34款周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

博客來旗艦書店打造療癒系選物專櫃，集結人氣品牌Jellycat、noodoll等廣受喜愛的絨毛玩偶系列，更首度引進JUST DUTCH手工針織MIFFY米飛兔系列。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN首度推出桌上型30cm免組裝迷你聖誕樹、落地60cmDIY聖誕樹套裝，11月25日上午11點起開放限量預購，讓小家庭或單身族可用千元有找的價格增添過節氛圍。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN年末交換禮物攻略，11月20日起於全台限定2,500家門市推出「BEAMS DESIGN」34款系列周邊限量販售，以「美式學院風」為主題開發靈感。圖／7-ELEVEN提供

11月25日至12月22日購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元可用69元加購Hello Kitty萌貼公仔，共5款盒玩隨機出貨，數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「聖誕主題專案架」50款品項皆換上日本人氣原創角色「Loveez」商品包裝，11月25日至12月29日購買指定包裝商品任2件加9元可得Loveez徽章一個（共5款款式隨機），數量有限、售完為止。圖／7-ELEVEN提供

「BEAMS DESIGN」經典三色多功能收納包、藍色多功能收納包。圖／7-ELEVEN提供