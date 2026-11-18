法國高級時裝品牌Chloé經典的Paddington「鎖頭包」再度回歸，本季推出全新迷你尺寸，以輕巧比例與豐富色彩重新演繹經典，品牌同時邀請了藝人林映唯、宋芸樺，以及小提琴家Josephine穿戴造型，詮釋甜美、率性與優雅的多重風格。

其中林映唯身處在形似電梯的空間內，一臉慵懶搭配隨手的Paddington鎖頭包，散發出不經意但恰到好處的法式放空；宋芸樺則身穿淺綠色花卉刺繡襯衫、花卉刺繡牛仔褲漫步於日照下並手提同款黑色Paddington鎖頭包，將台北宛如化身Chloé總部所在的Avenue Montaigne 50號；小提琴家Josephine則身著寬鬆白色襯衫與丹寧褲，她時而蹲坐在草皮上仰望天空、時而放鬆肢體進入思考（或放空）模式，搭配隨身的Paddington包、一秒神遊到巴黎。

Chloé是由設計師Gaby Aghion於1952年在巴黎創立，當時她透過設計顛覆傳統高級成衣，帶領女性擺脫拘謹，並堅信女性應大膽忠於自我。現任創意總監Chemena Kamali延續創辦人讓女性展現自由與從容的核心理念。本次Paddington迷你系列的登場，不僅呼應當代消費者對輕巧實用包款的需求，也透過名人演繹讓這款經典設計重新煥發光彩。

初代Paddington包款問世於2005年、至今歷經20年時光洗禮。重新復歸的迷你款鎖頭包則帶來了黑色、灰色、野馬棕、粉色、銀色及米白色等多種色系；Chloé並預告將在2027春季推出Monogram老花麂皮款式，讓消費者能挑選契合個人風格款式，全系列已可在品牌專門店及Chloé官方網站、線上線下同步發售。

Chloé Paddington銀色款迷你鎖頭包，82,900元。圖／Chloé提供

2005年問世的Chloé Paddington鎖頭包，以黑色皮革結合金色鎖頭，呈現材質與造型的雙重趣味性。圖／Chloé提供

林映唯。圖／Chloé提供

Chloé Paddington粉色款迷你鎖頭包，78,700元。圖／Chloé提供