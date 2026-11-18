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全系列限量140只！MUJI Labo「鋁合金拉桿箱」指定門市、官網限量開賣
2025年春季首度限量推出的MUJI Labo「鋁合金拉桿箱」，當時全台限量50只上市當日即迅速完售，今年MUJI無印良品再度限量推出「鋁合金拉桿箱」，延續經典簡約的外觀設計，結合鋁合金材質與堅固結構，為喜愛簡約設計、重視商品質感與實用性的消費者，提供不同於一般硬殼拉桿箱的旅行選擇。
MUJI Labo「鋁合金拉桿箱」以鋁合金材質打造箱體與金屬框架，搭配扣鎖式結構，提升箱體的堅固性與抗壓性。外觀延續MUJI無印良品既有「四輪硬殼拉桿箱」的橫線條設計，結合鋁合金材質特有的金屬光澤，呈現簡潔俐落的質感。鋁合金材質在使用過程中，可能因碰撞或摩擦而留下刮痕與凹痕，這些隨著旅行逐漸累積的使用痕跡，也讓每只拉桿箱呈現出屬於使用者的獨特風貌。
此次推出34L與60L兩種規格，提供黑色、銀色兩款選擇；其中34L約為20吋，可作為登機箱使用，適合短天數旅行或精簡行李需求；60L約為28吋，提供較充裕的收納空間，適合較長天數的旅程。
MUJI Labo「鋁合金拉桿箱」全系列限量140只，售價為15,000元至19,000元，將於11月20日上午11點起於台北松高門市、高雄大立門市及MUJI無印良品官網購物同步限量開賣，售完為止。
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