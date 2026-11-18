日本頂級鮪魚饗宴登台！擁有137年歷史的江戶前壽司名店「築地壽司清」首度跨海來台，11月18日至22日限時客座台北大倉久和大飯店山里日本料理，最大亮點是帶來一尾價值高達5億1,000萬日圓的青森大間鮪魚，重達240公斤，據了解，此次鮪魚肚腹肉全數送抵台灣，讓台灣饕客有機會品嘗頂級大間鮪魚的細膩油脂與鮮美風味。

壽司清社長竹村康弘於記者會上表示，這尾青森大間鮪魚採一本釣方式捕獲，價值高達5億1,000萬日圓，是此次客座活動最受矚目的食材。大間鮪魚向來是日本鮪魚市場的頂級代表，尤其腹部油脂豐富的腹肉，更是壽司饕客追求的珍稀部位。此次特別將整尾鮪魚的肚腹肉送抵台灣，讓消費者不必遠赴日本，也能體驗日本頂級鮪魚的極致鮮味。

創立於1889年（明治22年）的築地壽司清，最初從日本橋魚河岸的屋台起家，歷經137年傳承，現已發展為日本江戶前壽司代表名店，在日本全國擁有約30家分店，並發展出高階壽司品牌「鮨 魯山」。

築地壽司清的料理特色，在於對漁獲來源、鮮度管理及傳統江戶前技法的堅持。由專業漁獲鑑定師挑選當令魚料，再由板前料理人依照不同魚種特性處理，從醋飯、食材熟成到調味都講究細節。尤其江戶時代尚未有冷藏設備，發展出撒鹽、醋漬、醬油醃漬等保存與提鮮技法，至今仍是江戶前壽司的重要特色，亮皮魚的醋鹽熟成更考驗師傅的經驗與手藝。

這次除了築地壽司清經典江戶前壽司，旗下高階品牌「鮨 魯山」也同步登場。相較傳統壽司技法，鮨魯山更著重食材風味層次與現代料理創意，並依照不同食材挑選器皿、設計專屬擺盤，讓壽司不只是味覺享受，也兼具視覺美學。

此次客座推出兩種套餐選擇，分別為壽司吧台區的「魯山套餐」，每位8,680元，及和食座位區的「伊勢套餐」，每位3,480元，均另加一成服務費。此外也推出外帶限定太卷壽司，每份500元，每餐限量30份。

活動期間為11月18日至22日，其中魯山套餐於午餐及晚餐時段供應，伊勢套餐則有指定時段可選。凡於山里日本料理享用築地壽司清套餐，每消費一客即可獲得抽獎券一張，有機會抽中日本航空獨家贊助的20,000哩程，另有日本航空商務艙85折、經濟艙9折的限時優惠。

築地壽司清的對於板前料理人技藝百年來持續淬鍊，堅持傳遞江戶前壽司精神。圖/台北大倉久和提供

壽司清堅持嚴選產地與新鮮魚料，板前料理人依循季節與食材特性，自醋飯至上方配料均追求極致料理美味。圖/台北大倉久和提供